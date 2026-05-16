Tudor Chirilă, apel către public înainte de finala Eurovision 2026

Cu doar câteva ore înainte de marea finală Eurovision Song Contest 2026, Tudor Chirilă a transmis un nou mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Artistul a publicat o postare pe Facebook în care a vorbit despre parcursul tinerei cântărețe și despre șansele României în competiția organizată anul acesta la Viena.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în 2023, după ce a câștigat emisiunea „Vocea României”, făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă. Acum, artista în vârstă de 22 de ani reprezintă România în finala Eurovision cu piesa „Choke Me”.

„A calificat România în finală”

În mesajul său, Tudor Chirilă a subliniat că Alexandra a reușit deja performanțe importante, indiferent de rezultatul finalei.

„Îți place sau nu-ți place piesa ei, rock-ul a redevenit mainstream, ceea ce e ceva într-o țară dominată de alte genuri. A calificat România în finală, asta acum un an părea imposibil”, a scris artistul pe Facebook.

Solistul trupei VAMA a vorbit și despre dimensiunea spectaculoasă a competiției Eurovision și a făcut apel la public să o susțină prin vot pe reprezentanta României.

„Pentru mine Eurovision nu a fost niciodată un reper muzical, dar desfășurarea de scenotehică, producție video, lighting design e impresionantă. Și tocmai faptul că e un concurs «politizat» ar trebui să ne unească și să-i menținem prin vot şansele în concurs", a transmis Tudor Chirilă.

„Cea mai tare voce rock românească din ultimii 20 de ani”

Artistul a avut și un mesaj puternic despre vocea și direcția muzicală ale Alexandrei Căpitănescu.

„Revenind la Alexandra, e simplu, o fatǎ de 22 de ani, sârguncioasǎ, care merge la facultate şi munceşte nopțile să țină pasul, deschide gura şi se aude cea mai tare voce rock românească din ultimi douăzeci de ani. Meritul ei este că a rezistat promisiunilor de piese mainstream care ar fi dus-o pe radio, dar ar fi înstrăinat-o de cine își dorește să fie și ce vrea să cânte”, a mai transmis Tudor Chirilă.

România intră în finală din poziția 24

Alexandra Căpitănescu va urca pe scena Eurovision 2026 din poziția a 24-a în ordinea de concurs, fiind una dintre ultimele concurente ale serii. Finala are loc sâmbătă seară, iar România încearcă să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.

După semifinală, prestația artistei din Galați a atras atenția publicului internațional, iar agenția AFP nota că Alexandra Căpitănescu a urcat în topul favoriților competiției, după ce înainte de semifinală era cotată pe locul 8.

