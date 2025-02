Olga are 30 de ani și a început cariera sa de acrobat aerian după ce a absolvit institutul de sport. Înainte de a intra în lumea circului, a fost maestru sportiv la gimnastică ritmică. În ceea ce privește acrobațiile aeriene, este autodidactă. Ilia, în vârstă de 26 de ani, a absolvit școala de circ din Moscova, unde a obținut o diplomă în specialitatea „artist de circ – instructor”, scrie Pro TV.

Cei doi s-au cunoscut în timpul unui contract de muncă în Turcia. Când relația lor romantică a început, au realizat că pot fi împreună doar lucrând în duet. Juriul a fost fascinat de momentul celor doi.



„E absolut senzațional ce am văzut acum. Muzica susținea, fiecare își făcea treaba impecabil, până și jocul scenic, atitudinea, grimasele, totul era absolut spectaculos. Foarte mult la limita riscului maxim. Noi am mai văzut acrobații în care doamnele își folosesc părul, da în momentul ăsta am văzut cum partenerul stă agățat de părul ei, care înseamnă un cu totul alt efort”, a spus Andi Moisescu.

La finalul jurizării, după ce au obținut 4 de DA, Ilia Nurik a cerut-o în căsătorie pe Olga: „Să fiu sincer, a fost cea mai emoționantă zi din viața mea. Nu doar pentru că ne aflăm pe o scenă atât de mare, în fața unui public uimitor.

Sunt emoționat pentru că urmează să spun cele mai importante cuvinte din viața mea. Olga, am ajuns aici doar datorită ție! Este doar meritul tău! Sunt foarte fericit să fiu alături de tine, să locuiesc cu tine, să mă trezesc alături de tine. Sper că asta nu se va termina niciodată. Căsătorește-te cu mine!”. Olga a spus un „DA!” hotărât





