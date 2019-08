„Nu cred că aș mai vrea să particip la un alt concurs gen X Factor UK, poate eventual în America, la ceva gen American Idol sau The Voice, dacă birocrația îmi permite. Și asta ca să intru în contact cu oameni care îmi pot deschide anumite uși. De aceea am și fost la X Factor UK, mai mult ca să-mi fac o carte de vizită către Simon Cowell, ceea ce s-a și întâmplat. Dar știi cum e, trebuie “să ții caldă” toată treaba asta, odată ce o faci. În America, mi-ar mai plăcea să fac un flash mob, o aroganță din asta, să mă duc de nebun să cânt, să mă filmez pe Rodeo Drive, în Beverly Hills, sau la New York. Ăsta e un vis, să mă duc așa, ca artist de stradă. Să merg să cânt, să experimentez, să văd reacțiile, să le filmez și să fac un filmuleț cu asta”, spune artistul.

Cezar Ouatu, câștigător al celui de-al șaptelea sezon Te cunosc de undeva!, va urca în toamnă, pe scena show-ului transformărilor, alături de Șerban Copoț, câștigător al celui de-al zecelea sezon al emisiunii.

