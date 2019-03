Cezar Ouatu a venit alături de mama sa despre care a povestit cum a răsfăţat-o de 1 martie. Cei doi au o relație specială și se înțeleg foarte bine.

„Mama este crescută la ţară, este conectată cu natura. Am recurs la era modernă şi nu i-am oferit flori de câmp ci am ales un buchet de la florărie. Îi plac toate tipurile de flori (…) Pentru mine, mama este cea mai importantă persoană din lume. Este o persoană puternică, are 75 de ani şi este cea mai puternică femeie”, a povestit emoţionat artistul.

Zilele trecute, Cezar a vorbit despre derpărțirea de iubita lui. „Nu s-a pus problema neapărat de o despărțire, dar, deocamdată, ceea ce am simțit eu sunt oarecum anumite drumuri separate în acest moment, dar nu se știe niciodată. Eu cred că da (n.r. se vor împăca). Clar că fiecare dintre noi își asumă greșeli, chestii pozitive, chestii negative, nimeni nu e perfect. (…) Noi am zis acum deocamdată să fim așa pe drumuri diferite, dar cred că avem multe de învățat, am avut multe de învățat unl de la celălalt. Noi tocmai am venit dintr-o vacanță din Republica Dominicană, a fost suprb. Uneori sunt și factori externi, nu pot să dau prea multe detalii, care afectează uneori anumite… chimii dintre oameni”, a spus Cezar Ouatu pentru Antena Stars.

