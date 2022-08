Angela Gheorghiu susține că nu datorează nimic statului român și l-a criticat pe pe dirijorul Cristian Măcelaru, pe care l-a numit „trădător de țară”, deoarece a ales să cânte Rapsodia română a lui George Enescu, în fața Turnului Eiffel.

În cadrul unui interviu pentru impact.ro, Cezar Ouatu a fost întrebat cum comentează declarațiile sopranei.

„Probabil dumneai a zis asta pentru că, paradoxal, un artist de talia ei a cântat peste tot, mai puțin la noi în țară. Dar se întâmplă ca artiști mari de afară să nu aibă acces la ei în țară. Suntem diferiți ca și concepție. Probabil dezamăgirea ei cumva e justificată în viziunea sa. Eu îmi doresc și pentru ceilalți artiști, mici, mari, pe care-i și promovez, și le recomand tuturor să nu se raporteze doar la scenele din România. În momentul în care ai reușit să pătrunzi afară, e ca o balanță a valorii. La noi din punct de vedere muzical e cu dus și întors. Dar nu trebuie să uiți de unde ai plecat. Chiar dacă nu ai cânat aici, ai o datorie morală și prin simplu fapt că te-ai născut aici.

Eu am dublă cetățenie, am debutat acolo. Dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat vocea asta descoperiă în ultimul an la Liceul de Artă, aș fi rămas un pianist pasionat de jazz, muritor de foame.. Mulți colegi, care n-au putut pătrunde afară, acum se mulțumesc cu niște cântări cu artiști celebri de aici. Câteodată e greu să ajungi cineva și-n România”, a spus acesta.

„Să spună Angela Gheorghiu dacă m-a ajutat cu ceva”

Artistul susține că nu și-a dorit să rămână prieten cu Angela Gheorghiu și susține că nu ea a fost cea care l-a ajutat cu promovarea.

„Nu… Să spună Angela Gheorghiu dacă m-a ajutat cu ceva. Nu mi-am dorit să fiu prietenul, amicul ei. Ăsta devenise numele meu. Îmi respect prea mult tatăl și mă cheamă Cezar Ouatu, nu amicul dumneai. Mi-am permis să-mi păstrez și să-mi duc numele de familie mai departe. Nu mă aflu printre cei pe care i-a ajutat și promovat. Noi am avut doar două-trei colaborări împreună. Dar e un om extraordinar care a ajutat foarte mulți dirijori, cântăreți, care au cântat cu domnia sa și vorbim de scene mari de afară. Dar când ajuți, nu-i obligatoriu să și primești ceva. Poate de aici și supărarea ei. Îmi pare rău că noi ar trebui ca români să ne respectăm mai mult artiștii care contează. Uităm foarte repede, ne raportăm la artiști cu câteva milioane de vizualizări. Multe legende au murit extrem de sărace. De ce oare? La noi îți aruncă o stea din aia de la președinție, cu care mori de foame. Ca artiștii mari să fie mândri, ar trebui să fie mai protejați. Zona asta e uitată. Dar la ce circulă la noi prin țară la nivel muzical… Dacă nu asculți Dani Mocanu, nu ești în râdul lumii”, a declarat Cezar Ouatu.

Cezar refuză să mai cânte vreodată pe aceeași scenă cu Angela Gheorghiu. Cei doi au mai colaborat în trecut.

„În niciun caz. Sunt foarte bine așa. Prefer să cânt cu copiii pe care-i promovez și cu care lucrez. Pe 22 august, la TNB vom avea un spectacol inedit, susținut și de Țiriac, unde voi cânta și eu și o elevă de-a mea, apropo de promovarea unor tinere talente, atunci când am ocazia. E vorba despre un parteneriat în care ne pune la dispoziție niște mașini de epocă ce au făcut parte din fenomenul James Bond. Acestea se vor afla chiar pe scena Teatrului Național”, a declarat artistul pentru sursa mai sus menționată.

