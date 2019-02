Cezar Ouatu – The Voice pregătește, pentru luna martie, un concert extraordinar dedicat femeii. POP-OPERA LA CASTEL (PUBLICITATE)

Spectacolul POP-OPERA la Castel' organizat de Cezar Ouatu și Le Château, este un produs 100 % LIVE, ce transpune vocea cameleonică a lui Cezar Ouatu în cele mai variate stiluri muzicale, de la pop-operă la jazz, operă și blues, acompaniat de binecunoscutul compozitor și dirijor Andrei Tudor.

Emoția și căldura pieselor interpretate de Cezar Ouatu alături de orchestra proprie sunt amplificate în spațiul elegant al Castelului din Inima Capitalei, spectatorii fiind transpuși într-o lume strălucitoare, aristocrată și rafinată, o lume în care stilul romantic abordat își găsește locul perfect.

Noul concept de orchestră – band fondat și coordonat de Cezar Ouatu și alcătuit din cei mai buni instrumentiști din România ilustrează cele mai frumoase și mai apreciate coloane sonore din filme celebre precum 'Cinema Paradiso', The Mission' (Nella Fantasia), „The Godfather' (Parla piu piano) sau „Romeo and Juliet' ( A Time for Us). Repertoriul acestui concert este unul ales cu atenție și, totodată, familiar publicului larg și va fi reinterpretat într-o manieră unică ce poartă amprenta inconfundabilă Cezar Ouatu, stil care atinge, de fiecare dată, sufletul tuturor celor prezenți în sală.

Biletele pot fi achiziționate prin intermediul MyTicket.ro, iaBilet.ro și la sediul Le Château – Castelul din Inima Capitalei, situat în strada Turturelelor nr. 11, Sectorul 3, București. Informații suplimentare despre eveniment pot fi obținute la telefon 0725.333.333.