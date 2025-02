Chef Richard Abou Zaki s-a bucurat de o scurtă vacanță la schi alături de familie, după o perioadă extrem de solicitantă. Juratul Chefi la cuțite a dezvăluit, plin de emoție, că această vacanță a fost o ocazie mult așteptată de a-și încărca bateriile, dar și de a-i oferi fiicei sale două experiențe în premieră: Carlotta a schiat și a călărit un ponei pentru prima dată.

„Am avut o perioadă destul de agitată, care și-a spus cuvântul. Am resimțit din plin oboseala, de-asta am și ajuns weekend-ul trecut la un control medical. Așa că am decis că este momentul pentru o evadare. Am plecat într-o scurtă vacanță – au fost doar trei zile, dar aceste trei zile alături de familie m-au ajutat să mă refac. Am ales să mergem în Munții Dolomiți, la Trentino, o zonă spectaculoasă, unde ne-am bucurat și de relaxare la SPA. Dar cel mai mult mi-a plăcut că am dus-o pe Carlotta pentru prima oară să schieze, dar și să călărească un ponei. Acesta era visul ei. Mi-a spus de mai multe ori că își dorește un ponei. Chiar a fost o vacanță frumoasă, în care ne-am simțit cu toții bine”, a povestit Chef Richard.

„Acum mă voi întoarce la muncă, pentru că urmează Valentines Day, așa că se anunță trei zile pline la restaurant. Trebuie să facem de mâncare pentru îndrăgostiți”, a adăugat Chef Richard, care se va întoarce în curând și la Antena 1 cu cel mai iubit cooking show, alături de Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Orlando Zaharia.

Sezonul 15 Chefi la cuțite va avea premiera pe 10 martie, urmând să fie difuzat de trei ori pe săptămână: luni, marți și miercuri, de la 20:30.

