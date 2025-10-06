Astăzi, de la ora 20:30, chefii le-au pregătit un test extrem, care le va pune la încercare imaginația, îndemânarea și capacitatea de a improviza în cele mai dure condiții de până acum.

În această ediție, bucătăria MasterChef devine scena unei probe spectaculoase și total neașteptate. Concurenții vor avea doar cinci minute la dispoziție pentru a-și pregăti ingredientele și ustensilele necesare unui preparat ales, de bună voie, fără o temă dată, pe loc. Haosul din cămară și graba cu care fiecare va încerca să-și adune arsenalul de gătit se va transforma într-un moment tensionat.

După ce-și vor anunța rețetele, concurenții vor descoperi sub o cutie a misterelor și provocarea: „Ați găsit un cuțit! La această probă, dragilor, chefii vor să vă testeze îndemânarea. Rețeta pe care tocmai ați anunțat-o trebuie gătită doar cu acel cuțit și o sursă de foc.

Fără teluri, fără cântare, fără nimic altceva. Colegii mei vor intra și vor lua de pe bancuri absolut orice, în afară de cuțit și o cratiță sau o oală!”, va dezvălui Gina Pistol, spre uimirea tuturor.

Chef Florin Dumitrescu va explica de ce au ales să-i testeze în acel mod: „Urmărim să vedem aptitudine, improvizație și, bineînțeles, cât pot trage de ei, să ajungă să facă niște super farfurii cu cele mai mari limite impuse”.

Reacțiile concurenților nu au întârziat să apară. Vali Petre a exclamat uimit: „Vai de capul meu! Să mă bată mama! Cum? Cum? Cum? Ne-au luat tot de pe masă! Eu când m-am dus în cămară, m-am bombardat cu de toate. Vă dați seama? Nici măcar o linguriță, să poți să guști?” La rândul ei, Ioana Popoviciu a mărturisit: „Dacă știam ce mă așteaptă, nu mai alergam ca disperata să pierd vreme pentru tigăi”.

Această probă îi va obliga pe concurenți să-și demonstreze cu adevărat talentul și creativitatea, gătind în alt fel de condiții. Cine va reuși să transforme limitările într-o demonstrație culinară memorabilă și cine va ceda sub presiunea provocării? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Show-ul este disponibil și pe VOYO.

