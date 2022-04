Cine a fost soțul Mioarei Velicu. Cântăreața a avut nevoie de ajutor de specialitate ca să-şi revină după pierderea lui

Mioara Velicu este născută pe 19 octombrie 1944, în satul Ireasca, comuna Gohor, jud. Galați, și este o interpretă de muzică populară. Și-a început cariera artistică în anul 1963. Cântăreața a dovedit o mare dragoste pentru folclor prin activitatea desfășurată.

A fost căsătorită cu fostul campion olimpic și mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu, născut în 1940 și decedat în 2013. El a avut în palmares două medalii olimpice, aur la JO de la München (1972) la categoria grea şi argint la JO de la Ciudad de Mexico (1968) la semigrea.

Soțul Mioarei Velicu a mai câștigat două medalii de argint la Campionatele Mondiale în 1963 la Helsinborg (categoria semigrea) şi în 1971 la Sofia (categoria grea). Nicolae Martinescu a fost legitimat la cluburile Dunărea Galaţi şi Dinamo Bucureşti.

Soțul Mioarei Velicu a murit în 2013

Pierderea soțului i-a provocat artistei o mare suferinţă. Ea a vorbit în 2016 despre momentele grele din viaţa sa, după moartea soţului. „Am pierdut iubirea vieţii mele, mi-e foarte greu, dar am trecut peste momentele grele cu ajutorul publicului. Am reînceput să cânt după un an. Mi-a fost foarte greu. Am fost la psiholog o singură dată, dar mi-a fost de ajuns. Mi-am pierdut şi sora, şi mama, şi tata, dar aici a fost o lovitură groaznică. De aceea sfătuiesc pe oricine să fie extrem de tolerant în cuplu, pentru că despărţirea este extraordinar de grea şi nu-ţi mai aduce nimeni înapoi ce-ai pierdut.

El era un bărbat mai aspru. În momentul în care-i greşeai, nu se mai întorcea niciodată. Nu te mai ierta, se întorcea şi pleca. Nu aş fi tolerat infidelitatea lui, dar nici eu nu i-am greşit niciodată, pentru că ştiam că l-aş pierde. Buletinul meu expiră în 2077 şi e musai să trăiesc până atunci”, a declarat Mioara Velicu la Antena Stars.

