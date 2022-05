Laurențiu Reghecampf a debutat în localitatea natală, la echipa de juniori FCM Târgoviște. În 1996 a ajuns jucător la Steaua București, îndeplinind astfel visul cel mare al tatălui său. Laurențiu Reghecampf a fost unul dintre fotbaliștii români care au făcut carieră în Bundesliga.

Și-a început cariera de antrenor la 34 de ani, la FC Snagov; după succesul cu Concordia Chiajna a bătut palma cu Gigi Becali și a reușit să ducă Steaua în optimile UEFA Europa League. Succesul financiar l-a obținut în urma contractelor semnate cu echipe din Orientul Mijlociu. În prezent, acesta este antrenor la CS Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit de două ori și are trei copii, Luca, Laurențiu junior și Liam. Recentul scandal al separării de Anamaria Prodan l-a adus puternic sub lumina reflectoarelor. În ultimele luni, ea a susținut public în diferite interviuri că Laurențiu Reghecampf a avut succes în carieră datorită ei.

În acest context, Denise Rifai l-a întrebat pe Laurențiu Regehcampf: „Cine ar fi fost Laurențiu Reghecampf fără Anamaria Prodan?”, iar antrenorul a răspuns: „Eu nu mă schimb, probabil că aș fi fost același om. Eu nu mi-am dorit niciodată ceea ce și-a dorit Anamaria și întotdeauna am avut discuții acasă pe tema asta, niciodată nu mi-am dorit să fiu pe coperta ziarelor, nu mi-am dorit niciodată să fiu gratuit în ziare, mi-am dorit întotdeauna să apar pentru lucrurile pe care le-am făcut. Mi-ați citat câteva declarații, este urât să le spun acum, dar în foarte multe declarații nu sunt eu cel care le-a dat.

Recomandări Fără medii semestriale și fără teze în noul an școlar, anunță ministrul Educației. Schimbările, publicate marți în Monitorul Oficial

S-au întâmplat foarte multe episoade de-a lungul acestor ani unde eu nu am fost de acord cu foarte multe lucruri. Mie nu îmi place să fiu monden. Sunt monden prin ceea ce fac, sunt un antrenor de fotbal, un antrenor care probabil a adus bucuria în sufletele multor fani, multor oameni și cred eu că e de ajuns, nu îmi trebuie mai mult, adică nu aș vrea să apar gratuit cu ceva în ziare. La ceea ce spune Ana… este păcat pentru că amândoi, pe undeva, am crescut împreună. Poate și ea a fost ajutată de faptul că eu am fost antrenor de fotbal și foarte multe uși i-au fost deschise datorită acestui lucru. Eu niciodată nu o să ies să spun lucrurile acestea pentru că nu îmi fac cinste.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Consider că am fost un cuplu și ar trebui să menținem acest lucru pentru copilul nostru. Nu schimbă cu nimic faptul că ea este mamă, eu sunt tată, iar aceste lucruri nu fac decât să, din punctul meu de vedere, să îi scadă din popularitate, pentru că nu îți fac cinste”, a spus Laurențiu Reghecampf în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform Kanal D.

El a mai adăugat că e un bărbat timid, căruia nu îi place să se bage în seamă cu necunoscuți. A mai precizat că el și Anamaria Prodan au avut tot timpul preocupări diferite.

Recomandări În Rusia, cei mai vocali critici ai Kremlinului devin nu pacifiștii, ci radicalii care cred că invazia nu a mers suficient de departe

„De la început am fost așa. Noi suntem total diferiți la aceste lucruri. Ea este genul de femeie-imagine, să iasă, să apară. Eu sunt total diferit. Nu mă bag niciodată în seamă cu cineva dacă nu îl cunosc, niciodată nu deranjez pe cineva, niciodată nu merg la o masă dacă nu sunt invitat. Niciodată nu mi-au plăcut lucrurile astea. De multe ori, oamenii îmi spun că sunt îngâmfat, încrezut, dar nu, sunt timid, am respect, îmi știu nivelul și nu pot să mă bag în seamă cu oamenii neinvitat”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.

GSP.RO Reghe a spus clar ce l-a determinat să se despartă de Anamaria Prodan. Gestul făcut de impresară peste care nu a trecut

Playtech.ro Laurențiu Reghecampf a DEMASCAT-O pe Anamaria Prodan. Ce a spus în emisiunea lui Denise Rifai VIDEO

Observatornews.ro "Sfârşitul lumii!". Codul roșu de vreme extremă a făcut prăpăd în Dolj și Teleorman. Ploile torenţiale, grindina şi vijeliile au măturat tot în calea lor

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2022. Vărsătorii se poartă copilărește în situații importante, fac ceva doar dacă le place și caută avantaj în orice

Știrileprotv.ro Un nou incident șocant în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

PUBLICITATE Ce se întâmplă în spitalele private din România în următorii ani și care va fi câștigul pacienților