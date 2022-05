Libertatea: Ai o experiență de 10 de ani în televiziune. Cum a pornit cariera ta? Când ți-ai dat seama prima oară că vrei să urmezi acest drum?

Andra Petrescu: De mică am fost pasionată de limba și literatura română. Țin minte că, în clasa a V-a, am primit o carte de gramatică și n-am lăsat-o din mână până nu am făcut toate exercițiile din ea. În plus, în copilărie, organizam împreună cu ceilalți copii tot felul de concursuri și festivaluri, iar rolul meu era tot timpul de prezentator. Apoi în facultate aveam un profesor căruia îi plăcea foarte mult cum prezentam proiectele și întotdeauna îmi spunea să fac ceva în direcția asta. Practic, toate semnele mă ghidau către acest drum, dar momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc o carieră în televiziune a fost când am aflat că o colegă de facultate este prezentatoare de sport. Atunci am început să mă interesez de acest domeniu și să merg la castinguri.

– Ne poți povesti despre primul loc de muncă? Cum a fost?

– Primul meu loc de muncă a fost chiar în televiziune. Mi-am început cariera cu un jurnal de știri de 5 minute la TeleM Iași, iar în paralel eram și asistent de editare video. A fost o experiență foarte frumoasă! Eram fascinată de tot ce se întâmplă în spatele camerelor și curioasă să descopăr mai mult. Iar colectivul era fantastic! Oameni faini, profesioniști, altruiști și cu care râdeam foarte mult.

– Care sunt provocările noului loc de muncă?

– După 3 ani de pauză de televiziune și de oameni… perioada de reacomodare vine cu multe provocări. Mai ales că programul de prezentare căruia m-am alăturat este diferit față de ce am făcut până acum. Observator 12 este un concept unic în România – un jurnal modern, ce combină informațiile de actualitate cu materiale din zona de infotainment, precum cele de lifestyle, beauty, sănătate, sport, muzică, social media și nu numai. Un mix de reportaje, interviuri și discuții în platou cu invitați de specialitate. Pe partea de știri, am o experiență bogată, cea de entertainment abia acum încep să o descopăr și să o dezvolt.

– Cum ai primit oferta de a prezenta Observatorul, la Antena 1? Sau ai fost la un casting?

– Am fost la un casting, iar ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că nu m-am simțit ca la un casting, ci că aparțin locului. Ceea ce s-a și întâmplat.

– Pe cine admiri în mod special dintre prezentatorii de la Antena 1? Bănuiesc că îi cunoști de ceva vreme.

– Îmi plac toți prezentatorii de la Antena 1. Sunt profesioniști, talentați și foarte prietenoși. Nu am reușit să îi cunosc personal pe fiecare, dar avem timp.

– Cât a contat partea financiară la acest nou contract în televiziune?

– Partea financiară contează pentru oricine, este practic recompensa muncii pe care o depui, deci clar este un aspect important. La fel de importante sunt mediul de lucru, colegii și programul de prezentare, care practic m-au convins să mă alătur echipei.

– Dacă se poate, mi-aș dori să cunoaștem și omul Andra Petrescu, nu prezentatorul de televiziune. Ce pasiuni ai? Faci mult sport? Ții vreo dietă?

– Sunt o persoană jovială, îmi place să mă bucur de viață și de tot ce e frumos. Sunt pasionată de dans, iubesc apusurile și ador prăjiturile, în special cele făcute în casă. Dacă sunt mai multe arome, întotdeauna încep cu cea mai ușoară și o las la final pe cea mai intensă. Astfel pot să savurez fiecare aromă în parte și îi ofer respectul cuvenit. Îmi place arta și văd arta în orice. Iar natura este, din punctul meu de vedere, cel mai mare maestru din acest punct de vedere. Motiv pentru care merg des la mare, la munte, în parcuri, pe lacuri și oriunde mă pot plimba sau pot contempla. Nu sunt adepta dietelor, însă în general am grija la ce, cât și cum mănânc. Cât despre sport… încă mă străduiesc să îmi creez o disciplină în acest sens.

– Ești fericită acum?

– Da, sunt! Este o etapă foarte frumoasă din viața mea, din toate punctele de vedere. O etapă în care mă bucur sincer de fiecare moment și experiență în parte. Bucuria de viață este un dar divin și este important să ne amintim să o simțim cât de des posibil.

– Ești într-o relație de iubire? Dacă ne poți spune.

– Îmi place să iubesc și să fiu iubită și mă simt binecuvântată să am atât de mulți oameni în viața mea cu care am construit relații sincere de iubire. Dacă mă întrebi însă de partener de viață… încă nu ne-am găsit.

