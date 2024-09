Bogdan Medvedi și-a luat inima în dinți și participă la Vocea României 2024. „Acum ceva timp, am luat cea mai grea decizie din ultima vreme mă tot gândeam “cum ar fi dacă”, dar simțeam că nu e momentul și îmi spuneam “lasă, mai bine stai acasă!” ghidat fiind de teamă și de confort.

O să vedeți un om care s-a luat la trântă cu propriul orgoliu și propriile frici și s-a aruncat în competiție cu niște voci senzaționale. Urați-mi noroc 😂 Să vă uitați de la 20:30 pe ProTv să vedeți dacă a meritat ✌️”, a scris cântărețul pe Facebook, înainte de prestația lui pe scena emisiunii de la Pro TV.

Bogdan Medvedi, pasionat de muzică de la 14 ani

În vârstă de 31 de ani, Bogdan Medvedi e cunoscut din trupa de băieți Maxim, dar și ca fost concurent la „X Factor”, emisiunea de la Antena 1. În muzică el s-a lansat cu ajutorul lui Adrian Sînă. „Cred că prima dată când am cântat și m-am gândit – mai în glumă, mai în serios- că aș putea face asta, în viitor, a fost pe la 14-15 ani.

Am descoperit un album al lui Michael Bublé. Mi-a plăcut enorm. L-am ascultat, de atât de multe ori, încât știam versurile tuturor pieselor de pe album și le cântam în fiecare zi. Muzica a devenit marea mea dragoste, încă din momentul în care am descoperit-o. Îmi amintesc că aveam câțiva artiști preferați când eram mic și de fiecare dată când le auzeam piesele, la radio, era ceva magic, se oprea timpul în loc pentru mine.

Mereu le ziceam părinților să vorbească mai încet, ca să pot asculta în liniște. Pot să spun că eu canto propriu-zis nu am făcut niciodată. Dar mama, care cântă și ea, voce și pian, m-a îndrumat foarte mult și m-a ajutat enorm să-mi găsesc direcția potrivită în muzică.

Imediat după participarea mea la ”X-Factor”, m-a sunat Adi Sînă, care, ulterior, a devenit managerul trupei și m-a chemat, la studio, să lucrăm împreună. Câteva luni mai târziu, am lansat piesa “Suflete Pereche”, scrisă de el, iar, un an mai târziu, am format și trupa Maxim”, spunea în trecut Bogdan despre parcursul lui artistic, conform Click.

Paralel cu muzica, Bogdan Medvedi e pasionat de actorie, a jucat și într-un film în Republica Moldova. Cea care îl ajută în acest domeniu e Oana Zara, iubita lui cu care are o relație de aproximativ 10 ani de zile.

Povestea numelui lui Bogdan Medvedi

„Medvedi este un nume rusesc. Medvedi înseamnă „urs””, spunea el într-o emisiune la Radio Impuls. „În momentul în care m-am mutat în România toți colegii au văzut și toți colegii au început să citească exact cum se scrie și am încercat să le explic o dată, de două ori, și apoi, am zis „bine”. Și Medvedi este bine și în rusă, doar că este la plural”, a spus Bogdan Medvedi.

