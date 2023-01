Carmen Grebenișan, în vârstă de 29 de ani, s-a născut pe 12 iulie 1992. Este zodia Rac și s-a mutat în Cluj alături de Alina Ceușan, cea care i-a devenit cea mai bună prietenă. Ea are o greutate de 55 de kilograme și măsoară 1.70 m.

Concurenta de la Survivor România 2023 a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În anul 2014, ea a început să scrie pe blog, iar acum a devenit o sursă de inspirație pentru cele aproape 700.000 de persoane care o urmăresc pe Instagram.

Carmen Grebenișan – viața personală

Carmen Grebenișan a fost crescută de bunici, după ce părinții săi au ales să se mute din țară, în Anglia. Blondina a povestit în emisiunea lui Cătălin Măruță că a rămas singură de la vârsta de 12 ani.

„Părinții mei stau departe de mine de câțiva ani. Am învățat să mă descurc singură, să fiu independentă încă de mică, Tot timpul îmi e dor de ei. (…) Ai mei sunt foarte mândri de mine. Părinții mei m-au lăsat să fiu exact cum am vrut să fiu. O singură palmă cred că am primit, în rest m-au lăsat să fac absolut tot ce am vrut eu să fac vreodată. Am făcut foarte multe prostii. Nu am fost o fată cuminte, am fost foarte rebelă, dar a funcționat.”

A renunțat la viața din Cluj pentru a se muta în București alături de iubitul ei. Alex Militaru este cel care i-a devenit soț în urmă cu un an. Cei doi au organizat o cununie după bunul lor plac, iar tematica a fost military. Evenimentul a avut loc în București la restaurantul deținut de buna sa prietenă, Alina Ceușan.

„Ne-am cunoscut tipic mie, eu petrecăreață, mereu ies, sunt sociabilă cu oamenii. Am ieșit la un club din București, după ce m-am mutat eu în București, eram într-un cerc comun de prieteni.

Noi ne știm de ceva timp, din 2017, dar abia după trei ani de zile am ajuns împreună”, a povestit Carmen Grebenișan despre cum l-a cunoscut pe soțul ei.

Carmen Grebenișan – afaceri

Pe lângă jobul pe care îl are în online, Carmen Grebenișan are și o afacere împreună cu Alina Ceușan. Cele două dețin un magazin online cu costume de baie. Afacerea celor două este una profitabilă, iar produsele lor sunt preferate de multe femei. Acum, Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au scos o colecție de treninguri.

Carmen Grebenișan, concurentă la Survivor România 2023

Creatoarea de conținut a acceptat provocarea din partea PRO TV și participă la Survivor România 2023. Carmen Grebenișan a renunțat la nuntă pentru a pleca în Republica Dominicană.

„Am renunțat la nunta cu fluturi albaștri, cel puțin pentru anul ăsta, și am acceptat provocarea asta pe care o aveam în gând de mult timp… și acum am zis DA categoric. Este o experiență destul de personală, toată intrarea asta în Survivor și vreau să mă bucur maximum de ea. Sper doar să mă bucur de ea. Mi-am dat seama că în viața asta tot ce am făcut este pentru a-mi demonstra mie că nu sunt doar acolo. Pot merge mereu înainte, într-un ritm mult mai alert decât restul și că pot să-mi depășesc capacitățile și tot confortul ăsta pe care eu singură mi-l dau.”

Înainte de a pleca la Survivor România 2023, Carmen Grebenișan a făcut câteva declarații: „Așteptările sunt mari. E o luptă cu mine, vreau să îmi demonstrez mie că pot să fac față oricărei situații. Am acceptat provocarea asta pe care o aveam de mult în gând. Vreau să mă bucur de ea până la maximum. Sunt o luptătoare, cred că am fost băiat în altă viață.”

Carmen Grebenișan a participat la Asia Express și Dancing on Ice

Survivor România nu este primul reality show la care participă. Carmen Grebenișan a participat împreună cu Alina Ceușan la Asia Express, emisiunea de la Antena 1.

Ea a mai participat și la emisiunea Dancing on Ice de la Antena 1, iar partenerul ei de patinaj va fi Lilian Brânzari.

„Antrenamentele sunt zilnice, e enorm de multă muncă in spate la tot ceea ce o să vedeți, atât din partea noastră, a concurenților, cât și a producției. Dar e și frumos, parcă n-aș vrea să se mai termine. Lui Lilian vreau să îi mulțumesc pentru că m-a ajutat enorm în fiecare moment, chiar și când am vrut să renunț, am făcut progrese rapid datorită lui, practic, mi-a fost un al treilea antrenor și a avut toată răbdarea din lume cu mine, în fiecare zi, pe gheață”, spunea Carmen la vremea respectivă.

