În transmisiune directă, din Republica Dominicană, Daniel Pavel a făcut anunțul despre Survivor România 2023. Marea finală va avea loc pe 24 mai, miercuri, la PRO TV. Prezentatorul abia așteaptă să înmâneze trofeul și marele premiu.

Daniel Pavel: „Intrăm și noi în linie dreaptă cu finala Survivor România”

Marele câștigător va pleca acasă cu titlul de Survivor România 2023 și un cec în valoare de 100.000 de euro. „Am fi vrut să fim în public la finala națională a talentului, dar trebuie să ne bazăm pe VOYO să vedem cum a fost. Intrăm și noi în linie dreaptă cu finala Survivor România, mai e puțin până pe 24 mai. Tensiunea e mare aici, se anunță o luptă epică.

Dar, până atunci, voiam să fiu parte din cea mai mare sărbătoare a televiziunii, să fim alături de întreaga Românie, în finala «Românii au talent». Mulțumesc de legătură, bucurați-vă de spectacol acum, dar și miercuri 24 mai la finala Survivor. Vă salut cu căldură, la propriu, de aici din Republica Dominicană”, a transmis Daniel Pavel în direct, la PRO TV.

În prezent, la Survivor România 2023 mai sunt șase concurenți: Andrei Krișan, Dan Ursa, Alexandra Porkolab, Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Ștefania Stănilă. Până în marea finala, încă unul dintre ei va fi eliminat.

Alex Delea a câștigat Survivor România 2022

Învingătorul nu decisese de curând ce va face cu banii, dar 20.000 de euro i-a dat mamei lui, care are o afacere în Spania. „Nu m-am atins de bani. Am ajutat-o pe mama mea, evident, dar nu am un plan anume, nu știu ce trebuie să fac cu ei, este totul foarte pe repede înainte. A trecut o lună și un pic, eu încă mă adaptez în lumea asta, Bucureștiul e nou. Cred că aș face o prostie, dacă m-aș arunca într-o investiție fără a ști foarte bine.

Tocmai ce m-am mutat cu chirie în București. Ador viața din București, îmi place foarte mult aglomerația, agitația. Prietenii mei sunt în Constanța, dar aproape în fiecare weekend merg la ei să îi vizitez. ”, a declarat Alex Delea acum câteva luni.

Pe 1 iunie, Alex Delea a câștigat „Survivor România” 2022 și atunci a făcut primele declarații. „Vă iubesc. Nu cred așa ceva. Mulțumesc mult”, a transmis el la PRO TV, vizibil emoționat.

Povestea lui Alex Delea, câștigătorul „Survivor România” 2022

Alex Delea, în vârstă de doar 26 de ani, a fost component al echipei Războinicilor de la „Survivor România” 2022. Spunea la începutul competiției că a plecat în Republica Dominicană pentru a-şi testa limitele şi, de ce nu, pentru a pune mâna pe marele premiu.

Alex Delea de la „Survivor România” nu a avut o viață roz, astfel că a fost nevoit să treacă prin multe dificultăți încă din copilărie. El a fost crescut de mama, mătușa și bunica sa, iar tatăl său nu a vrut să facă parte din viața lui. „De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea în emisiunea de la PRO TV.

Alex Delea de la „Survivor România” s-a născut în Constanța, însă s-a mutat în Spania, mai exact în Costa Brava. În emisiunea de la PRO TV, concurentul din echipa Războinicilor a povestit despre copilăria dificilă pe care a avut-o. „Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, a spus emoționat Alex.

