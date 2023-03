Coordonator al departamentului artistic al Teatrului Stela Popescu din Bucureşti şi absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia Coregrafie, Ioana Macarie semnează coregrafiile tuturor momentelor artistice ale celui de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„M-am alăturat cu sufletul deschis și intenționez să transmit, prin felul în care lucrez, dragostea pentru dans”

„Mă bucur că am revenit, mă bucur de oameni noi, creativi, mă bucur de revederea cu oameni dragi și, desigur, mă bucur de energia acestei emisiuni cum nu este alta. Am parcurs etapele acestui transforming show de la inițiere (respectiv am fost coregrafa primelor două sezoane), dar şi ale celui cu numărul 16, pentru ca acum să revin şi să mă minunez de ce evoluție frumoasă are, datorită fiecărui membru din echipă.

Echipele sunt foarte interesante și faptul că poţi vedea cum își îmbunătățesc pregătirea cu fiecare personaj pe care îl primesc este fascinant atât pentru noi, cât și pentru cei de acasă. M-am alăturat cu sufletul deschis și intenționez să transmit, prin felul în care lucrez, dragostea pentru dans”, a declarat Ioana Macarie.

Recomandări EXCLUSIV. Critici dure de la Kiev la adresa Occidentului: Ni s-au promis noi tipuri de arme în ianuarie și acum ne spun să mai așteptăm câteva luni. Plătim cu viețile soldaților noștri pentru indecizia Vestului

Ioana Macarie e dansator şi coregraf independent

Dansator şi coregraf independent, Ioana Macarie a semnat de-a lungul timpului numeroase proiecte de succes precum: miniseriile „Flowers in the attic: the Origin” (regizor Robin Sheppard), „Wednesday” (regizor Tim Burton) și actualmente „We were the lucky Ones” (regizor Thomas Kail), a jucat în spectacolele maestrului Gigi Căciuleanu (Dale noastre și Folia, Shakespeare & Co) şi a creat cursul de Dance Therapy susţinut la centrul Linotip din Bucureşti.

Dornică să se perfecţioneze şi să înveţe mereu lucruri noi, coregrafa a participat de-a lungul timpului la numeroase ateliere de improvizație, creație, dans contemporan și compoziție coregrafică cu profesori din România, Franța, Austria, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii şi a primit numeroase premii de specialitate.

Prezentatorii de la „Te cunosc de undeva!”, declarații despre sezonul 19

„Sunt bucuroasă să vă anunţ că am început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din România. Abia aşteptăm să vă arătăm ce se întâmplă pe platoul de filmare, să descoperiţi artiştii care deja se bucură de nişte transformări absolut fabuloase!

Recomandări Interviu cu un psihoterapeut despre consumul de droguri la elevi: „Prevenirea nu se face cu polițiști la clasă. Asta este o chestiune care slujește doar politicienilor și șefilor de instituție”

Avem foarte, foarte multe surprize, dar deocamdată nu vă putem spune mai mult! Fiţi cu ochii pe noi!”, a declarat prezentatoarea transforming show-ului, Alina Puşcaş.

La rândul lui, Pepe dezvăluie: „Doar din ce am văzut până acum vă spun sigur că se anunţă un sezon cu totul şi cu totul special, pontos, cu concurenţi unul şi unul, artişti îndrăgiţi puşi pe distracţie şi dornici să se arunce cu toată bucuria în jocul acesta! Să vedeţi întrecere între ei ce o să fie!

Şi câte noutăţi v-am pregătit! În acest moment, pot să vă spun că doar scena şi Zarug au rămas aceiaşi! Şi, evident, eu şi Alina!”.

GSP.RO În urmă cu patru decenii, îi impresiona pe români. Cu ce se ocupă acum marele Rodion Cămătaru. „Nu mai pot trăi fără asta”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Factura incredibilă la curent primită de Jean Paler. Actorul are deja o pensie rușinoasă

Viva.ro Cum arată surorile lui Brigitte Pastramă: 'Una mai frumoasă ca cealaltă'. Ce detaliu s-a observat în poză

Observatornews.ro A construit ilegal 30 de apartamente în plus şi le-a vândut cu 1.000 euro/mp. Cum s-ar putea rezolva situaţia

Știrileprotv.ro Reacţia unui mame care a fost chemată la liceu după ce fata ei s-ar fi drogat în baie: „Îmi urmăriți mie copilul la baie?”

FANATIK.RO Marinela Chelaru, interviu în lacrimi de pe patul de spital: ”Mi-au luat tot cu ei”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro 'Am ajuns să mă gândesc la momentul sinuciderii'. Andreea Marin a dezvăluit cum a aflat că suferă de boala secolului

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2023. Taurii ar fi bine să înceapă ziua cu un exercițiu de răbdare, ca să poată face față provocărilor care vor veni