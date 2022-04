Corina Robu a practicat gimnastica de la vârsta de 5 ani, a făcut parte chiar din Lotul Național de Gimnastică. A stat 4 ani la Deva, a muncit mult și a început să facă performanță. A câștigat la Campionatul Național de la Focșani, a luat 5 medalii de aur și era deseori comparată cu Nadia Comăneci, transmite protv.ro.

Un accident neașteptat i-a schimbat complet viața și cariera. În timpul unui cantonament și-a rupt mâna, a avut triplă fractură și asta a însemnat finalul carierei sale. Ea urma să meargă atunci la Olimpiada de la Los Angeles. După 6 luni s-a reapucat de muncă, însă pauza și-a spus cuvântul.

Ulterior, Corina Robu a intrat în lumea circului. Din 1988 a lucrat la Circul de Stat până în 2002. Apoi a făcut parte din Circul Național din Irlanda, a avut spectacole în toată lumea. Este mama unui băiat care lucrează în același domeniu, la fel și nora ei.

La „Românii au talent” a spus că s-a înscris pentru a-i împlini dorința soțului, care a decedat.

„La 12 ani am fost selectată la Lotul Național, colegă cu Nadia, am făcut gimanstică de performanță vreme de 14 ani, după care, la vârsta de 17 ani am avut un accident la paralele înaintea unei competiții mi-am rupt mâna dreaptă, am avut triplă fractură și nu se mai putea face nimic. Chiar cu o lună în urmă participasem la campionatele naționale și câștigasem cinci medalii de aur. Mă comparau cu Nadia, mi-aș fi plăcut să fiu a doua Nadia”, a povestit Corina Robu la Pro TV.

După numărul ei de acrobație, jurații au reacționat. „E vorba de emoție, doamnă. Este extrem de impresionant faptul ca după o viață întreagă pe care v-ați dedicat-o acrobației să continuați să faceți și la vârsta asta, fragedă în continuare, că și eu merg pe 50 de ani, deci suntem acolo, unul lângă altul, să continuați să faceți acrobație este realmente admirabil. Pare simplu, dar este extrem de riscant”, a spus Andi Moisescu.

„Am fost cu sufletul alături de dumneavoastră, este un număr pe care un copil de 20 de ani abia îl face, iar ceea ce faceți dumneavoastră este de admirat.”, a declarat Dragoș Bucur.

Și Mihai Bobonete a aplaudat-o pentru reușita ei „Vă mulțumesc că ați venit să ne arătați ceea ce puteți să faceți și vă urez ca încă o jumătate de secol să aveți grijă de nepoți la fel de mult cum ați avut grijă de arta pe care ne-ați arătat-o”.

Corina Robu a primit patru DA din partea juraților și merge în etapa următoare „Românii au talent”.

