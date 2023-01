Gheboasă sau Gavriș Gabriel, pe numele lui real, are 21 de ani și e artist. Acesta s-a născut în Târgoviște, dar trăiește în București și s-a făcut remarcat datorită unei melodii lansate la jumătatea anului 2022, piesă al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 12 milioane de vizualizări.

Gheboasă cântă și alături de Bogdan de la Ploiești și Lil Cagula melodia „Dacă n-ai bani”, care a fost numărul 1 în trending și are până la ora actuală peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, scrie protv.ro.

Gheboasă are succes și pe TikTok, acolo are sute de mii de urmăritori și milioane de like-uri la clipurile postate.

Într-un interviu pentru Pro TV, el a povestit despre participarea la „Survivor România” 2023. „Adevărul e că plec de la bine fix spre rău. Mă duc la Survivor pentru experiență, pentru că simt că o să mă descurc foarte bine la probe… Problema principală e că eu, dacă mi-e foame, mă opresc acolo… Foamea e cel mai rău lucru.

La Survivor nu o să am nevoie de fashion, de așa ceva… Suntem supraviețuitori până la moarte. Pentru oamenii care sunt milionari sau care au foarte multe figuri… n-o să le fie bine. Dar eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Dacă rezist mai mult de o lună, o să fiu până la final. Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac foarte mândri de mine”, a spus Gheboasă înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Conform stiridirecte.ro, Gheboasă ia 2000 de euro pentru un concert. Mai mult, el are propria firmă de haine sport, pentru tinerii de vârsta lui, pe care le comercializează online.

Cine sunt cei 12 Faimoși de la „Survivor România” 2023

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion de kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de toți cei de acasă.

Cine sunt Războinicii de la „Survivor România” 2023

Pregătirile pentru cel mai puternic show din lume sunt pe ultima sută! Survivor, competiția care a demonstrat de-a lungul anilor că oamenii se pot adapta celor mai dificile condiții și pot învinge orice dificultăți, începe pe 9 ianuarie la PRO TV și pe VOYO.

După ce echipa Faimoșilor a devenit cunoscută, a venit rândul celor 12 concurenți care le vor fi adversari să fie prezentați. 6 femei și 6 bărbați au trecut de toate etapele de înscriere și vor face parte din echipa Războinicilor! Echipa Războinicilor este formată din: Alin Chirilă – luptător MMA, Alexandra Porkolab – manager marketing și vânzări, Robert Moscalu – barman, Lucianna Vagneti – antrenor personal, Dan Ursa – director zonal vânzări, Maria Lungu – designer vestimentar, Andrei Krișan – antrenor personal, Daria Chiper – baschetbalistă, Răzvan Danciu – student, Andreea Moromete – creator de conținut, Andrei Neagu – actor și Codruța Began – profesor de educație fizică și sport.

