Cine e Jazzy Jo de la „Te cunosc de undeva!”. A cântat alături de Dorian Popa, dar și de Smiley

Artista face echipă la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17, cu Zarug, fost concurent la „Asia Express”. Pentru el, show-ul este o noutate, însă „am primit propunerea de a participa cu reţinere şi oareşce frică. Eu sunt o fire foarte emotivă şi genul ăsta de performance foarte public mă şi sperie, dar mă şi ambiţionează să văd de ce sunt în stare.

Mă reconfortează gândul că Jazzy Jo are multă experienţă pe scenă şi faptul că ea e, de fapt, «doeritza» care mă împinge să pot!”, a declarat acesta, în vreme ce partenera lui, Jazzy Jo, a completat: „Cum am primit propunerea? Wow! Cu braţele şi cu sufletul deschise, entuziasmată pentru nenumăratele schimbări de toate felurile prin care o să trecem.

Al meu partener şi prieten, Zarug, este delicios, click-uim împreună ceva de speriat! Abia aştept! E o provocare genială! Watch out for us, Zarug and Jo!”.

Jazzy Jo sau Ioana Sihota, pe numele ei real, este cântăreață, dar scrie și versuri. Aceasta face parte din echipa lui Smiley, la casa de discuri HaHaHa Production. Într-un interviu pentru unsitedemuzica.ro, ea a recunoscut că îndrăgește muzica de când era copil.

„Am crescut într-o familie muzicală. Mama mea e profesoară de pian și dorm cu instrumentul ăsta minunat la capul patului ca să pot să absorb tot din magia lui. Am făcut și eu pian vreo 15 ani și apoi m-am axat pe voce, căci pasiunea mea asta era.

Dar muzica m-a însoțit de mică, fie că vorbim de Mozart, Chopin (preferatul meu), Liszt sau vreun monstru sacru ca Miles Davis sau o Etta James”, a povestit ea.

De-a lungul carierei sale, artista a primit sfaturi de la Șerban Cazan, iar mai apoi de la Smiley. Ei au fost cei care au îndrumat-o și au ajutat-o să devină Jazzy Jo. Are multe piese lansate, alături de mulți artiști consacrați.

În 2021, Jazzy Jo a participat și la „X Factor”. Ea a ajuns chiar în finală. Jomajii a fost grupul format de Delia Matache la „X Factor” 2021. The Jazzy Jo Experience și Omajii au fost finaliști în emisiunea de la Antena 1.

Ioana Sihota, cunoscută ca Jazzy Jo, împreună cu Gabriel Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis formează trupa The Jazzy Jo Experience de patru ani.

