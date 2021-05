Cine e Magitot, finalistul de la „Românii au talent” 2021. Iată numele lui real

Marius Drăguși, cunoscut drept Magitot, a terminat actoria la UNATC.

La 19 ani, când a intrat la facultate, a descoperit trucuri de magie și a stat 4 ani pe lângă Matei Retas, învățând o grămadă de lucruri de la el. Acesta a început să cânte la pian cu ani în urmă, dar s-a lăsat și acum regretă.

Magitot nu este la prima participare la „Românii au talent”. În anul 2019, la „Românii au talent”, premiul de originalitate a fost ales dintre patru concurenți: Magitot, Ema Stoian, Elena Gibson și Azeri Brothers.

Premiul în valoare de 10.000 de euro i-a revenit atunci magicianului Magitot.

Legătura dintre Magitot și Dana Rogoz

Dana Rogoz a fost colegă de facultate cu Marius Drăguș.

„Am fost colegi de facultate, am jucat împreună, am mâncat zeci de kilograme de cartofi prăjiți și clătite împreună, am râs în hohote împreună și am petrecut unele dintre cele mai importante momente ale vieții împreună.

Marius Drăguș este un om cum rar întâlnești, cu ochii ăia ai lui care îi sclipesc mereu și cu zâmbetul complice, care ascunde o ironie nouă, cu un simț al umorului unic, extrem de muncitor și pasionat. Un om cu adevărat talentat! MAGITOT”, spunea Dana Rogoz despre Magitot în urmă cu ceva vreme.

