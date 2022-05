Libertatea: Te-ai alăturat emisiunii „Visuri la cheie”, sezonul 9. Ce te-a făcut să spui DA acestui proiect de succes de la Pro TV?

Mara Ciubotaru: Explorarea unui mediu nou. Posibilitatea de a lăsa un loc mai bun pentru oamenii care au nevoie de ajutor. Și să lucrez alături de o echipă mare, cu un scop comun.

-Ne poți spune de cât timp activezi în domeniu? Ce studii ai urmat?

-Încă de la 16 ani am început să mă pregătesc pentru profesia de arhitect și am urmat cursurile Liceului de Artă George Apostu, secția Arhitectură, Bacău. Am urmat apoi studiile Facultății de Arhitectură, din cadrul Universității Ion Mincu, București.

-Ce consideri că e cel mai important la meseria de arhitect?

-Simțul de observație și capacitatea de a îmbina partea rațională cu partea creativă.

-Ai un anumit stil pe care o sa-l abordezi in emisiunea „Visuri la cheie”?

-Cred că în emisiunea asta cel mai important este să citești printre rânduri ce au nevoie familiile pentru care lucrezi, în strânsă legătură cu timpul alocat fiecărui proiect. Este diferit de proiectele din viața mea profesională. Dacă e să vorbim totuși de un anumit stil, fără să pun o etichetă, mă îndrept către amenajări curate, simple, cu un element de efect, inspirate de natură.

-Cum te înțelegi cu Dragoș Bucur, prezentatorul „Visuri la Cheie”? Dar cu colegii arhitecți?

-Dragoș e un om al oamenilor, și e foarte ușor să lucrezi cu el. Are un rol foarte important, fiindcă e vocea familiei pentru care facem proiectele și reușește să ne aducă în lumină puncte cheie pentru amenajare. Iar colegii mei arhitecți sunt foarte plăcuți, am realizat în cursul proiectelor că lucrăm pe același fir, chiar fără să ne vorbim, iar rezultatul iese unul compact, unitar.

