Cine e Mellina, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. A participat și la „Survivor România”

Noua concurentă care se alătură show-ului „Bravo, ai stil” e Mellina, fosta concurentă de la „Survivor România”. Acesta este din București. Ea este interpretă, compozitor, producător şi textier. Melina Dumitru a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra.

De la vârsta de 5 ani, ea a început să danseze, iar până la vârsta de 23 de ani s-a dedicat lumii dansului, apoi s-a apucat de muzică. De-a lungul timpului, Mellina a compus piese pentru artişti precum Mira, Alina Eremia, Lora sau Kamara. A devenit cunoscută publicului larg în momentul în care a lansat piesa „Poze de album” în colaborare cu Vescan, care a avut un adevărat succes atât în România, cât şi în afară, scrie kanald.ro.

Mellina, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Mellina intră în competiția „Bravo, ai stil”, în locul Ioanei Filimon care a fost descalificată și eliminată. Fosta concurentă a decis să se retragă de pe micul ecran după emisiunea de la Kanal D.

„Prefer să mă retrag din lumina reflectoarelor și să-mi văd de viață mea, aici, la Timișoara! Vreau să trec la o altă etapă, să mă bucur de afacerea mea, să am o stabilitate, pentru că proiectele astea de scurtă durată nu-ți oferă o siguranță! Nu are legătură cu emisiunea! Nu de asta s-a întâmplat descalificarea mea la «Bravo, ai stil! Celebrities!». Din moment ce am fost descalificată și sunt acasă, prefer să mă ocup de afacerea mea și să o fructific să fie mult mai prosperă!”, a spus Ioana Filimon la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Mellina, primele declarații despre „Bravo, ai stil! Celebrities”

Mellina va apărea în ediția de miercuri, 17 noiembrie, la „Bravo, ai stil”. „Mi-am dorit să intru în competiția tocmai pentru că este o provocare, ceva cu totul nou pentru mine. Referitor la ceea de mă caracterizează ca stil, nu am pus niciodată preț pe accesorizarea hainelor, în general nu mi-am cheltuit banii pe haine, pentru că prefer să îi cheltui pe experiențe și sunt, cumva, în minus, în această zona a modei.

Am venit la că să învăț, să evoluez. Doresc și să bucur oamenii de acasă”, a declarat Mellina, nouă concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

