Ioana Filimon a fost descalificată de la „Bravo, ai stil”. Motivul pentru care a fost eliminată din competiție

După defilarea de la începutul galei, Ilinca Vandici a luat cuvântul și a dezvăluit că Ioana Filimon a fost descalificată după ce a încălcat regulamentul. „Ioana Filimon lipsește. Vă spuneam că la începutul emisiunii că am de făcut un anunț extrem de important. Ei bine, a venit momentul să vă spun că din cauza încălcării regulamentului acestei competiții, cu părere de rău, începând din acest moment Ioana Filimon este descalificata și nu mai face parte din competiția noastră. Nicio reacție?”, a anunțat prezentatoarea competiției de stil.

Majoritatea concurentelor și-au dat seama că se întâmplă ceva cu Ioana Filimon, căci concurenta nu se prezentase nici la machiaj. „Eu știam, nu am cum să mă fac surprinsă”, a declarat Nicoleta Dragne.

„Am aflat și noi azi, de fapt, ne-am dat seama, cel puțin eu mi-am dat seama pentru că Ioana venea deseori prima la machiaj și azi a lipsit. Și am presupus că nu mai vine”, a spus Viviana Sposub.

Conform regulamentului „Bravo ai stil”, orice concurentă ce îl încalcă va suporta consecințele. În ultimele ediții, fosta Miss România a anunțat că ar fi împăcată dacă ar fi eliminată din competiție deoarece simte că nu mai poate face față. Mai mult decât atât, ea a fost implicată în mai multe certuri cu Mădălina Pamfile, scrie kanald.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Îmi pare foarte rău, îi doresc mult succes în tot ce face. O să îi simțim lipsa în competiție, însă este clar că zarurile au fost aruncate, iar lucrurile au fost decise. Acesta este regulamentul emisiunii la care toate, fără nicio excepție, vă veți supune și v-ați supus până acum”, a încheiat Ilinca Vandici anunțul.

Discuții aprinse între Mădălina Pamfile și Ioana Filimon

Mădălina Pamfile și Ioana Filimon au avut un schimb de replici tăioase la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Prima a fost deranjată că Ioana, colega ei, a făcut referire la partenerul ei, la viața sa personală. „Tu eșți cea care a deschis subiectul despre tatăl fetițelor mele. Ai înțeles? Nu te privește pe tine tatăl copiilor mei. Ia spune-mi cine e și spune-le și celor de acasă. Uită-te ce e pe online, încetează. Țoață lumea a luat-o că stau cu un milionar că e moș… Hai să nu vorbim despre familie și asumă-ți că ai zis lucrurile acestea. E vorba că s-a indus treaba asta acum ceva timp. Este chestia asta de situația financiară și că îmi dă bani să mă votez singură. Tu puteai să zici că mă votez fără să zici despre familia mea. Te-ai băgat într-o discuție… Te rog să nu mai vorbeșți despre familia mea.”, a spus Mădălina.

Ioana Filimon nu a rămas indiferentă la spusele rivalei sale de la „Bravo, ai stil” și a reacționat, susține că ea nu a jignit-o. „Pe mine nu mă interesează viață ta. Era o discuție, nu am jignit pe nimeni. Încetează. Tu ai băgat o chestie și cei de acasă cred lucrul acesta. Am spus, ce, iubitul Mădălinei nu e milionar?! Nu am făcut-o să o jignesc. Am zis eu asta că îți plătește locul în emisiune?! Nu avea de ce să facă teatrul asta, doar să par eu oaia neagră. E singură mea mea explicație. Ea profită de lucrul acesta și atunci, hai să arunc cu cuvinte grele în Ioana. Vreau să se înțeleagă că nu m-am legat de familia nimănui”, a declarat fotomodelul.



Citeşte şi:

Ilie Năstase a ajuns la spital după conflictul cu Ciprian Marica. Ioana Simion a confirmat: „E șocul vieții sale”

Cum arată Denise Rifai complet nemachiată. Fanii au reacționat când au văzut-o: „Ai nevoie de make-up și de filtre, crede-mă”

Cu ce se ocupă CRBL de când s-a mutat în Spania. Cântărețul are o nouă afacere: „E o creație unicat”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Constantin Enceanu, reacție HALUCINANTĂ despre Niculina Stoican! Cum să-i spună așa ceva?!

Observatornews.ro Ucisă pentru că mânca pe ascuns. Isabella, o fetiță de 6 ani, a fost găsită moartă în cușca câinelui, cu bandă adezivă lipită pe față, în Hawaii

HOROSCOP Horoscop 14 noiembrie 2021. Berbecii sunt plini de inițiativă, dar puțin prea preocupați de propriile interese

Știrileprotv.ro Țara în care milioane de oamenii renunță în valuri la locurile de muncă. Peste 4 milioane au demisionat într-o singură lună

Telekomsport Teodora Becali şi-a lăsat tatăl mască. Ce a putut să facă fiica lui Gigi Becali

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute