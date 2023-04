Pe 28 martie, Deea și Dinu Maxer s-au despărțit oficial, au și semnat actele la notar prin care au stabilit partajul, dar și custodie comună pentru cei doi copii ai lor. Artistul nu a pierdut timpul și și-a și refăcut viața.

După ce o fost surprins în club alături de o tânără, Dinu a confirmat că are o nouă relație. El e cunoscut publicului larg, însă Ada e o apariție discretă. Conform Click, noua iubită a lui Dinu Maxer are până în 30 de ani, locuiește în București. A fost căsătorită, însă anul trecut a divorțat.

Noua iubită a lui Dinu Maxer are propria afacere

„Ada este din Târgu Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de minister, cum că a lucrat la vreun minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani cum se zice, este mult mai mică. Are 29-30 de ani, atât! Pe fostul soț îl cheamă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț de care a divorțat Ada anul trecut s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală”, a spus o sursă pentru Click.

Dinu Maxer, despre noua iubită: „Ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”

Invitat într-o emisiune la Antena Stars, Dinu Maxer a recunoscut relația cu bruneta alături de care a apărut în club și a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire. „Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele.

Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a declarat Dinu Maxer, conform spynews.ro.

Și a continuat: „Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai mărturisit Dinu Maxer.

Nici fosta lui soție nu a pierdut timpul, Deea Maxer e pregătită să își refacă viața după divorț. După o săptămână în care nu a fost în București, dansatoarea de belly dance a fost surprinsă recent cu un buchet superb de lalele. „Afară plouă… cu iubire și lalele. În suflet ești tu, liniște și mângâiere”, este mesajul scris de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram.

Fosta soție a lui Dinu Maxer a spus că a avut parte de o surpriză plăcută seara trecută când s-a întors acasă. Artista a primit un buchet de lalele, însă nu a vrut să spună cine i le-a dăruit.

