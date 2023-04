Dinu Maxer este îndrăgostit la nici o lună de la divorțul de mama copiilor lui și s-a afișat cu iubita lui în cercul de prieteni. Deea Maxer nu a dorit să comenteze despre noua relație a fostului soț, ci pentru ea viața merge înainte. După o săptămână în care nu a fost în București, dansatoarea de belly dance a fost a surprinsă recent cu un buchet superb de lalele.

„Afară plouă… cu iubire și lalele. În suflet ești tu, liniște și mângâiere”, este mesajul scris de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram.

Fosta soție a lui Dinu Maxer a spus că a avut parte de o surpriză plăcută seara trecută când s-a întors acasă. Artista a primit un buchet de lalele, însă nu a vrut să spună cine i le-a dăruit. „Aseară, întoarsă după o săptămână plecată în țară cu turul de beauty din care fac parte, m-am întors acasă după 5 zile, și da, am fost așteptată cu flori, dar nu o să-ți răspund mai mult de atât, de la cine le-am primit”, a declarat Deea pentru spynews.ro.

Întrebată dacă este pregătită să înceapă o nouă poveste de dragoste după divorțul de tatăl copiilor ei, Deea Maxer a răspuns: „Sunt deschisă să primesc și să ofer iubire”.

Fanii au reacționat când au văzut că artista a primit flori și că este din nou cu zâmbetul pe buze. „Când l-am auzit spunând că nu ți-a oferit flori niciodată până la problema separării, am crezut că nu e real. Viața bate filmul, nu te-a iertat nici pe tine.”

Dinu Maxer a confirmat că are o nouă iubită

După 18 ani de relație, Deea și Dinu Maxer s-au despărțit pe 28 martie, când au și semnat actele de divorț, la notar. Artistul nu a pierdut vremea după ce a devenit un bărbat singur și a confirmat că are o nouă iubită, după ce, recent, a fost surprins în club alături de o domnișoară misterioasă. Imaginile cu cei doi au ajuns în Click!.

Invitat într-o emisiune la Antena Stars, Dinu Maxer a recunoscut relația cu bruneta alături de care a apărut în club și a dezvăluit cum a început povestea lor de iubire. „Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele.

Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a declarat Dinu Maxer.

Și a continuat: „Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu.”

