Cristina Chiser, în vârstă de 41 de ani, este sora mai mică a celebrei Andreea Marin. Aceasta activează în domeniul afacerilor, acum ceva vreme a deținut un restaurant cu specific italienesc. După câțiva ani, s-a reprofilat și și-a deschis un salon de înfrumusețare, scrie wowbiz.ro.

Sora Andreei Marin e căsătorită, are și doi copii, un băiat și o fiică, Alessia. Luca are 14 ani, este de-o seamă cu Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr. „Noi am rămas însărcinate aproape în același timp. Între primii noștri copii, Violeta și Luca, băiețelul cel mare al Cristinei, este o diferență de 5 luni”, dezvăluia într-un interviu Andreea Marin.

Andreea Marin și sora Cristina au fost foarte apropiate din copilărie, chiar de când și-au pierdut mama într-un teribil accident de mașină.

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, vedeta povestea că de atunci mereu a fost alături de Cristina. „Am avut un sentiment de protecție extrem de puternic, pentru că sora mea era atât de mică și o vedeam atât de fragilă, avea doar 4 ani pe atunci. Și nu a fost ușor, mai cu seamă că tatăl meu la acea vreme nu era deloc puternic.

Pierderea mamei l-a rănit cumplit, rămăsese cu două fete mici. Plângea în fiecare seară, eu încercam să fiu matură, să echilibrez situația. Nu știu cât am reușit, am rămas mereu în picioare, protejându-i pe cei dragi, dar eram un copil. Undeva mai târziu, la maturitate lucrurile acestea se decontează.

Am ajuns la maturitate într-un punct în care eu nu trăisem niște etape din viață. Nu mi-a fost ușor, a fost un dezechilibru, am avut nevoie și de un terapeut să mă ajute să-mi recapăt cumva copilăria furată de destin, de nimeni altcineva. Însă sunt puternică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această forță de a trece prin toate până acum”, a povestit Andreea Marin.

