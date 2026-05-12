În ce privește precipitațiile, acestea vor fi abundente în prima parte a intervalului, apoi vor lipsi în unele zone, iar în altele sunt prognozate în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice, astfel că vremea va fi rece pentru această perioadă din an.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în regiunile vestice, nord-vestice, sudice și local în cele centrale și la munte, dar vor lipsi în cele nord-estice.

Și ieri, meteorologii au anunțat că vremea se răcește treptat în toată țara și vor fi ploi, vijelii, grindină și risc de inundații în mai multe zone.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 24 mai 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Ploile vor fi abundente în jumătatea estică a țării, dar vor lipsi în cele vestice, sud-vestice și nord-vestice.

ANM a emis luni și prognoza pentru perioada 11 – 24 mai 2026, pe regiuni. Vremea va fi instabilă în majoritatea zonelor, iar până spre sfârșitul săptămânii se va răci în cea mai mare parte a țării. La munte, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în săptămâna 12 – 31 mai 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 1 – 7 iunie 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Ploile vor fi local deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

