Medicii s-au expus accidental la virus

Angajații nu au urmat un protocol strict în timpul manipulării probelor de sânge și urină ale pacientului. Spitalul a recunoscut că „din cauza naturii virusului, aceste probe ar fi trebuit procesate conform unei proceduri mai stricte”.

În plus, pe 9 mai, s-a constatat că regulile internaționale actualizate nu au fost respectate la eliminarea urinei pacientului.

Deși riscul de infecție este considerat mic, măsura carantinei a fost impusă ca o precauție.

„Aceste măsuri au un impact semnificativ asupra celor implicați. Regretăm că s-a întâmplat acest lucru și vom investiga atent pentru a evita repetarea sa”, a declarat Bertine Lahuis, președintele consiliului de administrație al Radboudumc.

Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius

Hantavirusul a fost identificat în urma unui focar pe nava cu pavilion olandez Hondius, care avea 147 de pasageri și membri ai echipajului la bord. Trei persoane au murit: un bărbat și o femeie din Friesland și o femeie din Germania. Șapte persoane au fost confirmate ca fiind infectate, iar alte cazuri sunt suspectate.

Unul dintre pacienți a fost evacuat în Olanda pe 6 mai și internat la Radboudumc, unde este tratat într-o secție specializată, cu măsuri stricte de izolare.

„Echipa este specializată și instruită pentru îngrijirea pacienților cu boli infecțioase severe”, a precizat spitalul.

Ceilalți doi pacienți evacuați au fost internați în Germania și la Centrul Medical Universitar din Leiden. Unul dintre ei a fost testat negativ pentru hantavirus.

După săptămâni de incertitudine, ultimii pasageri ai navei Hondius au fost debarcați pe 11 mai. Incidentul a scos la iveală necesitatea unei monitorizări stricte și a respectării protocoalelor internaționale în cazul bolilor infecțioase.

Ce este și cum se transmite hantavirusul

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.

Doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, a explicat pentru Libertatea că boala pe care o dă acest virus afectează plămânii și rinichii și poate apărea febra hemoragică.

Conform specialistului, nu este un risc de epidemie în masă, ci pot fi situații izolate, cum a fost cazul navei de croazieră MV Hondius, aflată în largul Capului Verde.

În principal, oamenii se pot infecta atunci când inhalează particule de virus care provin din urină, materii fecale sau saliva rozătoarelor infectate. Totodată, o expunere prelungită sau în spații închise, de exemplu într-o navă de croazieră, unde normele de igienă se pot depăși, crește riscul de expunere.

