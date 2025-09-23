Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani

Oana David, soția ministrului Educației și Cercetării Daniel David, este o personalitate remarcabilă în domeniul psihologiei din România. La 44 de ani, ea își împarte viața între cariera academică, cercetare și familie, fiind mama unei fetițe de 10 ani, Ilinca. Oana și Daniel David s-au căsătorit în 2012.

Cariera academică și realizări profesionale

Oana David este profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, activând în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie. Parcursul său profesional a început ca asistent în același departament, evoluând ulterior la poziția de profesor asociat, iar din 2021 ocupă funcția de profesor cu normă întreagă.

Formarea sa academică este impresionantă. După absolvirea unui liceu pedagogic din Oradea și a Facultății de Studii Socio-Umane din aceeași localitate, Oana David a urmat stagii de specializare la instituții prestigioase precum Kings College London, Albert Ellis Institute New York City și Harvard Medical School. În 2007, și-a obținut doctoratul în psihologie la UBB Cluj-Napoca.

Cercetare și inovație în psihologie

Oana David este recunoscută pentru contribuțiile sale în domeniul psihologiei clinice și al psihoterapiei cognitiv-comportamentale (CBT). Interesele sale de cercetare se concentrează pe trei direcții principale:

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

1. Intervenții psihologice bazate pe tehnologie

2. Programe parentale

3. Coaching cognitiv-comportamental

Un proiect inovator dezvoltat de Oana David este jocul video terapeutic REThink, primul de acest gen din România. Jocul a fost creat în urmă cu un an și se adresează copiilor și adolescenților, fiind disponibil pe platformele Android și iOS.

„REThink este un joc terapeutic online, dezvoltat pe baza științei psihologice, care are ca scop susținerea sănătății emoționale a tinerilor”, se menționează pe pagina oficială a platformei. Într-un interviu pentru Reporter Medical, Oana David a explicat conceptul din spatele jocului: „A fost gândit ca joc video, dar nu cu scop de distracție, cum sunt jocurile obișnuite, ci cu scop terapeutic. (…) Este ca și o sesiune de terapie cu un psiholog, doar că e un alt mijloc. Ar trebui să fie mai plăcută, într-adevăr, și cumva scopul nu este atât de direct formulat și mijloacele sunt diferite”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Pozițiile cheie și recunoașterea internațională

Oana David ocupă poziții importante în mediul academic și profesional. Este directorul Clinicii Universitare de Psihologie «Babeș-Bolyai PsyTech» și al Institutului Internațional de Coaching. De asemenea, supervizează lucrări de doctorat și este editorul-șef al publicației Journal of Evidence-Based Psychotherapies. Recunoașterea sa internațională este evidențiată prin afilierea la organizații prestigioase, precum Societatea Americană de Psihologie.

Viața alături de Daniel David

Împreună cu soțul său, ministrul Daniel David, Oana David deține mai multe proprietăți. Conform articolului Viva.ro, cuplul are în proprietate terenuri agricole și extravilane în județele Cluj și Satu Mare, precum și două case de vacanță în Cluj-Napoca.

În ceea ce privește veniturile, Oana David a beneficiat de un salariu net anual în valoare de 332.072 RON, obținut din activitățile didactice, granturi, proiecte și vouchere de vacanță la Universitatea Babeș-Bolyai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE