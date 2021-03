Cine e soțul Mirelei Oprișor, „Aspirina” din „Las Fierbinți”. S-au cunoscut în facultate: „Eu l-am agățat”

Săptămânal apare la PRO TV, în serialul „Las Fierbinți”, dar rar apare la emisiuni de televiziune vorbind despre viața sa profesională. Iată că acum, Mirela Oprișor a dezvăluit amănunte despre povestea de iubire pe care o trăiește.

Actrița e căsătorită cu Mimi Brănescu, cunoscut scenarist și dramaturg. S-au cunoscut în timpul facultății. Au împreună și o fiică, pe Ana Brănescu.

Cei doi s-au întâlnit în facultate, într-un mod mai neobișnuit. Când a dat examen, ea l-a ales pe el pentru a-i asculta monologul. „Mi-au zis: uite, ăștia sunt băieții care dau la facultate anul acesta, alege-ți pe unul și du-te și spune-i o poezie sau monolog ce ai tu, de parcă el ar fi în armată și tu spui…Pe cine crezi că am ales? Pe Mimișor (Mimi Brănescu). Apoi m-am întâlnit cu el în gangul facultății și zic: băi, eu ți-am zis ție astăzi o poezie. L-am agățat cum ar veni. Apoi am zis să bem o cafea și așa a început totul”, a spus Mirela Oprișor în podcastul lui Andi Moisescu.

Andi Moisescu a reacționat imediat: „Cum e posibil așa ceva. E un destin aici”.

Mirela Oprișor i-a spus soțului că l-a văzut frumos, aranjat. Cei doi au avut și o perioadă în care au fost despărțiți, dar s-au reunit și s-au căsătorit.

„Cred că nici n-am văzut pe cine am tras, pentru că sunt mioapă. Adică, vai nu pot să spun că l-am ales pe cel mai frumos… Da eu așa i-am spus: Mimi, te-am văzut frumos și pe tine te-am ales. (…) L-am văzut mai curățel, l-am luat pe Mimișor (poza) și i-am zis o poveste.

Așa am intrat la facultate și am fost colegi. Am avut o poveste de amor, după care… i-am dat papucii. (…) Ne-am reîntâlnit după 8 ani și cred că ne căsătoream a doua zi. Ne-am trăit și noi viața, ne-am văzut de treabă, apoi ne-am reîntâlnit și am întemeiat o familie”, a adăugat Mirela.

