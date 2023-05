„Nu-l ajută nici fizicul, nici prezentarea și nici piesa nu e cea mai bună” și „Am crezut că mă înșel, că l-am nedreptățit, dar nu îmi place absolut deloc…Cu machiaj pe pleoape, îmbrăcat în roz, Doamne”, sunt doar două dintre sutele de comentarii critice despre aparițiile lui Theodor Andrei.

Stilistul care l-a îmbrăcat pe Theodor Andrei la Eurovision 2023

Artistul a avut însă un stilist care s-a ocupat de stilul lui vestimentar, de felul în care a apărut pe scena Eurovision 2023 de la Liverpool și la evenimentele înainte prima semifinală la care el a concurat. Rodica Puca e stilistul care a s-a reocupat de hainele lui Theodor Andrei.

Ea a făcut parte din delegația României la Eurovision 2023 la Liverpool, alături de Theodor Andrei și de Mihai Predescu – șef delegație (salariat SRTv), Ana Maria Mîndru – asistent șef delegație (salariat SRTv), Camelia Ktistakis – șef presă (salariat SRTv), Aurel Badea – regizor (salariat SRTv), Gabriel Scîrlet – regizor muzical (salariat SRTv), Laura Daniela Fronoiu – reporter (salariat SRTv), Marinică Ghiță – cameraman (salariat SRTv), Diana Maria Colea – dansator al reprezentantului României și Andrei Simona – managerul artistului.

Stilistul Rodica Puca l-a îmbrăcat pe Theodor Andrei în haine și accesorii create de designeri români. La ceremonia „Turquoise Carpet” el a purtat o rochie-sacou creată de Lorenzo Heel și bocanci creați de Mihaela Glăvan.

„Reprezentantul României la Eurovision poartă o creație Lorenzo Heel. Eurovision 2023 Turquiose carpet. Pe 7 mai a fost recepția artiștilor participanți la această competiție fabuloasă. Am avut plăcerea să realizez tunică cu prinț zebră pentru artistul Theodor Andrei.

Îi țin pumnii, iar voi oamenii din diaspora puteți să votați. Mulțumesc echipei TVR pentru colaborare. Ansamblul vestimentar a fost realizat de Rodica Pucă , ținuta fiind completată de bocancii super cool realizați de Mihaela Glăvan”, s-a lăudat pe Facebook, acum câteva zile, designerul Lorenzo Heel.

Cel mai slab rezultat din istorie

România a primit zero puncte la Eurovision 2023. După afișarea clasamentului final pe eurovisionworld.com s-a aflat că România s-a clasat pe ultimul loc, alături de San Marino, cu zero puncte în cea de-a doua semifinală. Acestea sunt singurele țări de anul acesta cu punctaj zero. Malta s-a clasat pe ultimul loc în prima semifinală, însă a reușit să obțină 3 puncte.

Este prima dată când România obține zero puncte la Eurovision. Chiar dacă nici în alți ani reprezentanții noștri nu au trecut de semifinală, ei au reușit să obțină totuși câteva puncte. În acest an, România a fost considerată cea mai slabă țară de la Eurovision 2023.

Anul acesta, sistemul de votare a suferit modificări. În semifinale au putut vota doar telespectatorii, fără juriul național. Chiar și la casele de pariuri, România era plasată pe ultimul loc să treacă mai departe de semifinale, având un procent de doar 6%.

