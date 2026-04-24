Secvențele video au o durată de aproape 3 minute și redau inclusiv dialogul purtat de polițiști cu individul care avea să tragă. Imaginile încep cu luptătorii SAS care se apropie de casă și îl somează, cu armele îndreptate spre ușă. „Poliția! Ieși afară! Deschidem focul! Lasă arma jos! Hai să discutăm! Vino af…”, strigă polițiștii, moment în care se aud primele focuri de armă.

Oamenii legii continuă: „Lasă arma jos! Ieși afară să discutăm. Nu mai tragem, dar vino să discutăm. Lasă arma jos. Nu mai tragem nici noi, nici tu! Hai afară, lasă arma jos, nu îți facem nimic. Discutăm și atâta tot”.

Din interior se aude vocea bărbatului de 37 de ani, apoi alte împușcături. Filmul difuzat de polițiști are și câteva secunde în care nu se aude sunet. În final, oamenii legii intră în locuință și îl găsesc pe individ întins. „Culcat!”, mai strigă polițiștii în timp ce sar asupra bărbatului, așa cum se vede în imaginile video de mai jos.

Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional!

Un bărbat de 37 de ani, din județul Neamț, a fost împușcat mortal joi seară, 23 aprilie, de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce a tras asupra lor când polițiștii au intervenit pentru punerea în aplicare a unor ordine de protecție provizorii, conform Poliției.

Totul s-a petrecut după ce o femeie de 58 de ani a reclamat la numărul 112 că ginerele său a amenințat-o cu moartea pe ea, pe soțul și pe fiica sa, dacă soția lui și cei trei copii nu revin acasă.

După ce au evaluat riscul, polițiștii au constatat că este o situație de pericol iminent și au emis trei ordine de protecție provizorii. Ulterior, luptătorii SAS Neamț au mers la locuința individului pentru a-i comunica ordinele de protecție. Când i-au cerut să deschidă ușa, acesta a tras mai multe focuri de armă asupra lor.

„Polițiștii împreună cu luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție provizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeași localitate, până la ușa de acces a imobilului. În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț”, a precizat IPJ Neamț.

Ținând cont de context, luptătorii SAS au tras în bărbat, care a murit.

Verificările au arătat că bărbatul deținea legal arme de vânătoare, care pot fi văzute în fotografiile de mai jos.

Armele sunt carabină calibrul 308 (7,62 x 51) și pușcă de vânătoare calibrul 12 gauge, care erau încărcate și pregătite când polițiștii au vrut să intre în casa bărbatului de 37 de ani, spun oamenii legii.

„Polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă. Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare”, susține Poliția.

