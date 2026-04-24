Trei benzinării i-au refuzat bărbatului cardul de carburant de la stat

Mii de români cu dizabilități, care beneficiază de carduri sociale pentru carburant oferite de stat, se confruntă cu dificultăți în utilizarea acestora.

Problema apare atunci când vor să plătească, cardurile fiind refuzate pe motiv că stațiile PECO nu sunt înregistrate în program. Cornel Chițiba, care suferă de un handicap grav locomotor de 22 de ani și are ambele picioare amputate, a experimentat această situație.

Recent, după ce un vecin l-a dus cu mașina la Târgu Jiu, a încercat să achite carburantul cu cardul social pentru combustibil primit de la stat. Însă trei benzinării i-au refuzat plata. „Cică n-au aplicația montată acolo și eu le-am spus: Domnule, nu pot să vi-o montez dumneavoastră!”, povestește Cornel Chițiba, la Digi 24.

Stațiile refuză cardurile de la stat pe motiv că nu sunt „înscrise în program”

Pentru a accepta cardurile sociale pentru carburant, benzinăriile trebuie să fie înscrise în program. Cu toate acestea, doar un număr redus de stații de carburant au făcut acest pas.

„Un ajutor… Practic nu, dar din vorbe da. În aplicație spune că cu acest card poți să alimentezi la orice Peco din țară”, adaugă Cornel Chițiba.

Autoritățile susțin că problema nu le revine

Reprezentanții autorităților declară că, teoretic, cardurile pot fi folosite oriunde. „Persoanele pot să alimenteze la orice stație Peco din țară”, afirmă Minodora Sucea, purtător de cuvânt al DGASPC Gorj.

Totuși, întrebați despre situațiile în care cardurile sunt refuzate, aceștia au declarat: „De aceste lucruri nu suntem responsabili noi”, conform sursei citate mai sus.

Conform legislației, persoanele cu handicap grav primesc un sprijin anual de 1.500 de lei, iar pentru cei cu handicap accentuat, suma este de 750 de lei. Însă neajunsurile din aplicarea programului pun sub semnul întrebării eficiența acestui ajutor.