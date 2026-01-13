Cine este Andrei Beleuț, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

„Mi-am dorit foarte mult să merg la Survivor și, atunci când crezi în ceva, atunci se va întâmpla. Alergare, forță, cardio, controlul hranei, am încercat să nu mai merg pe un raport caloric de carbohidrați ridicat și am preferat să fiu adaptat, astfel încât să fie și cardio, pentru că masa musculară e posibil să mă încetinească pe traseu. Atuurile mele sunt energia și sufletul”, a spus Andrei Beleuț înainte să ajungă în Repulica Dominicană, în show-ul de la Antena 1.

Pentru concurentul de la Survivor România 2026 aceasta nu este prima lui apariție televizată. În urmă cu aproximativ trei ani, Andrei Beleuț a apărut la „Batem palma”, emisiune difuzată de PRO TV.

La acea vreme, el a câștigat 42.000 de lei în urma unui joc intens.

„Sincer, mă așteptat la mai mult, dar nemulțumitului i se ia darul. E bine așa cum este. Poți să faci o excursie frumoasă, poți să-ți iei o mașină, un motor, îți faci poftele”, afirma Andrei Beleuț la începutul anului 2023.

Potrivit informațiilor de pe rețelele de socializare, concurentul de la Survivor România 2026 pare pasionat de motociclete și mașini, dar și de vacanțe.