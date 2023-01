Bie Adam sau Tequila, așa cum s-a prezentat în urmă cu mai mulți ani pe YouTube, este urmărită de peste un milion de persoane pe Instagram și are aproximativ 1,8 milioane de abonați pe canalul de YouTube.

Bie Adam – viața personală

Numele din buletin al vloggeriței este Bianca Alexandra Adam. S-a născut pe data de 28 iulie 1997, în Craiova, unde a locuit până la terminare liceului. A studiat la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova. Bie Adam este roșcată, are ochii verzi, 1,65 m înălțime și este născută în zodia Leu.

Bie Adam – carieră

În 2012, ea a început să fie activă pe YouTube, videoclipurile sale cu „Adevăr și Provocare” au devenit virale. După multă muncă în online, ea se bucură de un real succes.

Primul videoclip postat de Bie Adam pe contul său de YouTube se numea „50 de lucruri despre mine”. Filma clipurile pentru YouTube în camera sa din Craiova, atunci când avea vârsta de doar 14 ani.

„Primul video… atunci când l-am publicat nu m-am mişcat toată ziua de la laptop… trebuia să urmăresc fiecare părere şi comentariu care apărea. Nu îmi venea să cred cât de entuziasmaţi erau toţi de video-ul meu. Eram surprinsă de viteza cu care strângeam subscriberi! Am fost foarte mândră.”

Bie Adam obișnuia să facă provocările pe care le primea de la urmăritorii săi. „Cele mai ciudate provocări au fost cele în care m-am îmbrăcat în cerşetoare şi am spălat parbrize la semafor şi cea în care mi-am luat setul de schiuri în centrul oraşului şi pe asfalt.”

Vloggerița a cochetat și cu muzica și a lansat câteva melodii. „Nu te pui”, „Tătici de zahăr”, „Dragă Românie”, „Jack și Rom” sunt câteva dintre piesele lansate de Bie Adam.

Bie Adam participă la America Express – Drumul Aurului alături de mama ei

Bie Adam, concurenta care a pornit pe Drumul Aurului alături de mama sa, Mihaela, a vorbit despre această experiență, presărată cu misiuni inedite, dar și pericole: „De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate! În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo…”, a declarat Bie. „Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: Ce se-aude?. Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el”, a adăugat ea, fiecare echipă de concurenți primind astfel de dispozitive speciale pentru orice situație de alertă.

Aceasta este doar o mică parte din aventura trăită pe Drumul Aurului de vloggerița cu peste 1 milion de urmăritori pe contul de Instagram și peste 1,7 milioane de abonați pe contul său de YouTube. Ea este Bie Adam alias Tequila sau Bianca Adam, pe numele real, considerată unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din mediul online. Bie a mărturisit că decizia de a merge pe Drumul Aurului împreună cu mama sa a venit tocmai din nevoia unui reper care îi dă forță și echilibru. „Singurul stâlp care mă poate domina e mama”, spune ea, alegerea sa fiind, însă, întâmpinată cu mari emoții. „Când am auzit că, dintre toți prietenii ei, dintre toate cunoștințele ei, va trebui să merg eu, am refuzat din prima. Nici n-am vrut să aud. Am slăbit 4 kilograme numai cu acest gând, înainte să plec”, a povestit mama ei, Mihaela.

