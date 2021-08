Cine este Carmina Olimpia Cotfas, Miss Universe România 2021. Are 21 de ani și e studentă

După mai multe zile, după diferite probe, Carmina Olimpia Cotfas este câștigătoarea titlului „Miss Universe România 2021”. Peste 200 de tinere s-au înscris în concurs, doar 25 au fost selectate, însă ea a fost cea mai bună.

Tânăra are 21 de ani, este născută în Târgu Mureș, locuiește în Cluj-Napoca și e studentă în anul III la Facultatea de Istorie. Mai mult, e model, apare într-o mulțime de campanii și a fost prezentatoare la postul de televiziune Orizont TV, scrie protv.ro.

Carmina Olimpia Cotfas va reprezenta România la faza mondială a competiției, care va avea loc în Israel, în luna decembrie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Într-un interviu pentru cancan.ro, tânăra dezvăluia că își dorește să ajungă profesor universitar de istorie. „Am absolvit Colegiul Național «Alexandru Papiu Ilarian» din Târgu Mureș. (…)

Îmi doresc să devin profesor universitar de istorie. Cât despre hobby-ul meu, modellingul, l-am început la vârsta de 14 ani, în urma unui casting al agenției City Models Cluj. Pe parcursul anilor am participat la mai multe prezentări, concursuri de miss (2016 – am câștigat titlul de Miss Transilvania Fashion în cadrul Miss Transilvania, 2018 – Top 10 Romania în cadrul Romanian Info Fashion Festival, 2018 – Miss Popularitate/ locul II Miss City – acordat de Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. În 2019 – am câștigat titlul de Miss Târgu Mureș).

Alte două mari pasiuni ale mele sunt muzica și sportul. Evoluția mea de-a lungul celor 9 ani de canto muzică ușoară și prezența mea în foarte multe festivaluri organizate în toată țara m-au obișnuit și m-au ajutat să scap de tracul scenei, ceea ce a fost un avantaj pentru mine în cariera de model.”, spunea Carmina Olimpia Cotfas în urmă cu un an.

Citeşte şi:

Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24”

Aeroportul din Kabul, ținta unui nou atac: cinci rachete au fost lansate în această dimineață

Familiei unui bărbat ucis de urs i se cere să demonstreze că animalul nu a fost păzit

PARTENERI - GSP.RO Silviu Lung îi șochează pe olteni! Cum arată viața lui, după ce a ieșit din fotbal

Playtech.ro Dorinel Munteanu, ÎNGENUNCHEAT de fosta lui soție. E crunt ce a putut să îi facă femeia

Observatornews.ro O americancă a fost arestată pentru că s-a autosatisfăcut pe plajă, crezând că nu o vede nimeni

HOROSCOP Horoscop 30 august 2021. Capricornii se bucură de un bun renume, atâta cât le-a rămas după multe încercări

Știrileprotv.ro Interlopul Nelson Mondialu cerșește bani de la fani pentru a-și pune termopane la vilă. Cum au reacționat aceștia

Telekomsport Victorie uriaşă împotriva talibanilor. O femeie afgană a reuşit imposibilul după o operaţiune secretă

PUBLICITATE Discuții despre ”obsesia actuală pentru frumusețe”, cu Mara Oprea