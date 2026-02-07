Survivor România 2026 vine cu o nouă surpriză pentru telespectatori și pentru concurenți: CAV s-a alăturat oficial echipei Războinicilor, după ce a petrecut o perioadă în exil. Determinat și extrem de motivat, noul concurent promite să schimbe dinamica echipei albastre și să aducă mai multă forță pe traseele dificile din jungla dominicană.

La 47 de ani, CAV intră în competiție cu o experiență de viață solidă și cu dorința clară de a demonstra că vârsta este doar un număr. Ambițios și concentrat, el vrea să devină un punct de sprijin pentru colegii săi, mai ales în probele care cer rezistență fizică, strategie și stăpânire de sine.

Cu ce se ocupă CAV de la Survivor România

În viața de zi cu zi, CAV este manager într-o companie, unde coordonează echipe și ia decizii importante. Departe de casă, la mii de kilometri distanță, el își propune să transfere în competiție abilitățile de leadership și organizare pe care le-a dezvoltat de-a lungul anilor. Consideră că disciplina, comunicarea și motivația sunt cheia succesului, iar aceste calități ar putea deveni un avantaj important pentru Războinici.

Copilăria și valorile care l-au format

CAV a copilărit la Galați, într-o familie în care educația și responsabilitatea au fost valori fundamentale. Mama sa a fost învățătoare, iar tatăl căpitan de vas, două modele care i-au influențat puternic parcursul. Își amintește cu drag vacanțele petrecute la bunici și relația apropiată pe care a construit-o cu părinții săi de-a lungul anilor.

În perioada școlii a fost un elev apreciat și popular, obișnuit să fie în fruntea clasei. Spiritul competitiv și dorința de afirmare l-au însoțit și mai târziu, în carieră, unde a ajuns să ocupe funcții de conducere.

CAV, concurentul de la Survivor, are cinci copii

Pe plan personal, CAV spune că este un bărbat împlinit. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, iar împreună au construit o familie numeroasă și unită: patru băieți și o fată. Sprijinul lor este una dintre cele mai mari motivații pentru a merge cât mai departe în competiție.

De-a lungul timpului, CAV și-a dedicat timpul liber unor pasiuni variate: actoria, psihologia, informatica, dansul, șahul, drumețiile montane și cățărările. Însă unul dintre hobby-urile care îl definește cel mai mult este interesul pentru psihologie.

El recunoaște că îi place să observe și să analizeze oamenii din jur, punând în practică tot ce a învățat în acest domeniu. Nu este exclus ca această abilitate să devină o armă strategică la Survivor, fie pentru a-și înțelege mai bine colegii de echipă, fie pentru a anticipa mișcările adversarilor.

Printre calitățile sale principale, CAV enumeră răbdarea, creativitatea și capacitatea de a răspunde prompt la orice provocare. Rămâne de văzut cum va influența prezența sa parcursul echipei Războinicilor, însă un lucru este cert: noul concurent a intrat în competiție pregătit să lupte până la capăt.

