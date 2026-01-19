Cine este Codruța Meila (Coco), concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Emisiunea poate fi văzută în avans cu o zi pe VOYO, iar cei 24 de concurenți de la „Desafio: Aventura” au fost împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. Din cea de-a treia face parte și Codruța Meila (Coco), o tânără cunoscută datorită luptelor din MMA.

Născută în Oradea, Codruța Meila (Coco) a crescut în sală încă de pe vremea când avea doar 10 ani. „Mică de statură, dar mare de caracter”, după cum se recomandă chiar ea, concurenta de la „Desafio: Aventura” spune că are forță pură și că vrea să le dovedească tuturor că determinarea nu are vârstă, nici gen.

Tânăra a mers în show-ul de la PRO TV să „distrugă” jungla, nu să-și facă prieteni. „Mi-aș dori să îmi deschid sala mea de MMA, dacă aș câștiga marele premiu”, a spus Codruța Meila (Coco) înainte să plece în Thailanda.

De-a lungul carierei de luptătoare, Codruța Meila (Coco) a avut meciuri în țări precum Ungaria și Olanda, demonstrând că este o luptătoare feroce. În trecut, ea afirma că Diana Belbiță, fostă concurentă la „Ferma”, este cea care a inspirat-o să se apuce de MMA.

