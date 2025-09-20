Cine este Cristina Bleandură de la Vocea României. A avut un moment impresionant și a îmbinat opera cu rock-ul

Cristina Bleandură, o tânără actriță de 33 de ani din Republica Moldova, stabilită la Galați, a reușit să impresioneze jurații de la Vocea României cu o prestație de neuitat. Mamă a doi copii și angajată a Teatrului de Revistă din oraș, Cristina a demonstrat că pasiunea pentru scenă nu are limite.

Artista a urcat pe scena de la Pro TV cu un obiectiv clar: să întoarcă toate scaunele. Și a reușit! Momentul ei a început cu o arie de operă și s-a transformat brusc într-o explozie rock pe ritmurile Highway to Hell de la AC/DC. Rând pe rând, toți cei cinci antrenori au apăsat butonul și au fost fascinați de versatilitatea și energia Cristinei.

După negocieri aprinse, Cristina Bleandură a ales să meargă în echipa lui Tudor Chirilă, stârnind dezamăgirea și chiar glume amare din partea celorlalți jurați – Smiley, Theo Rose, Irina Rimes și Horia Brenciu.

Irina Rimes: „Ești primul concurent care știe să își ia aplauzele! Bravo, Cristina, ești senzațională! Dacă aveam două butoane, le apăsam pe amândouă. Eu i-am dat mute lui Tudor, pentru că te doresc foarte mult!”

Theo Rose: „Acum are timp de gândire. Tudor e periculos când gândește. Și eu m-aș fi dus în echipa lui dacă primeam un asemenea moment.”

Tudor Chirilă: „Mamă, mă dădeam cu capul de pereți să o pierd pe Cristina. Ne-a rupt pe toți.”

Horia Brenciu: „Iertați-mă, dar sunt opărit pe alegerea făcută, ca să mă exprim elegant.”

Smiley: „Gălățeanca era din start chitită pe Tudor Chirilă.”

