Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău

Alina Pușcău și Cristina Postu au acceptat cea mai spectaculoasă provocare a vieții lor: Asia Express! Cele două bune prietene formează una dintre echipele care parcurg Drumul Eroilor, cel mai lung traseu de până acum al reality-show-ului, ce va străbate Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Pe lângă Alina și Cristina, în competiție mai sunt Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț Florin, Anda Adam și soțul ei Joseph, Catinca Roman și fiica ei Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul său Alejandro, dar și Karmen și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

Deși experiența va scoate la iveală provocări și va ieși din zona lor de confort, Alina și Cristina sunt încrezătoare că prietenia lor le va ajuta să depășească tensiunile sau neînțelegerile care pot apărea în competiție.

Cu ce se ocupă Cristina Postu de la Asia Express

Cine este, însă, Cristina Postu? Ea este de profesie arhitect și este cunoscută în domeniul în care activează. Pasionată de ceea ce face, Cristina și-a construit un profil apreciat pe rețelele de socializare, unde mii de persoane îi urmăresc munca și proiectele. Fanii Asia Express au ocazia să o cunoască mai bine, alături de Alina Pușcău, și să vadă cum prietenia lor se transformă într-un atu în competiție.

Ce spune Cristina Postu despre participarea la Asia Express

„Asia Express este visul pe care l-am avut, dar nu am îndrăznit să-l pun în gânduri! Iată cum Universul mă aruncă împreună cu prietena mea, Alina Pușcău, (probabil) în cea mai mare aventură a vieții noastre! Simt frică, adrenalină și iubire pentru această experiență! Mai simt curiozitate pentru locuri, oameni, tradiții și convingerile mele. Știu că deși mi-e frică, este cu siguranță startul într-o călătorie unde mă arunc în lume, las parte din încredere în mâinile prietenei mele și uit de toate limitele pe care le am acasă!

De ce am acceptat să particip? Pentru că atunci când mi s-a propus mi-a fost foarte, foarte frică! Clipa aceea de îngheț a fost momentul în care am înțeles că acesta este lucrul pe care e nevoie să îl fac pentru mine și pentru cei din jurul meu care adesea renunță la provocări sau oportunități de teamă că sunt prea mici, prea departe, prea nepotriviți.

Vreau ca momentul meu de «da, particip» să îmi fie busolă atunci când mă simt pierdută și de ce nu, să fiu o inspirație pentru cei din jur! Am obținut de fiecare dată ce mi-am propus, iar aici aș putea să îmi propun finala. De data asta mă arunc în necunoscut cu o mantră a prezentului. Vreau să ajung cât mai departe, să experimentez cât mai mult din această aventură, să mă conectez cu cât mai mulți oameni! Vreau să mă bucur alături de prietena mea, să respir curaj, să înfrâng frici!”

