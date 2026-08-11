Prima locație: un hambar abandonat și o speranță falsă

Prima destinație a fost un sat mic situat în apropierea graniței cu Portugalia. Pe imaginile din satelit, Georgesmithgood a observat un vehicul care amintea de Ferrari F40, parcat într-un hambar abandonat, înconjurat de alte mașini vechi.

Ajuns la fața locului, realitatea s-a dovedit însă departe de așteptări. Vehiculul care inițial părea a fi un Ferrari F40 s-a dovedit a fi o replică realizată pe baza unui Pontiac Fiero.

Totul s-a prăbușit ca un castel de cărți în momentul în care s-a apropiat. Dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât speranțele erau ridicate de specificațiile și designul ce păreau să corespundă cu cele ale unui F40 autentic.

A doua dezamăgire, în apropiere de Valencia

Determinarea nu l-a părăsit pe Georgesmithgood, iar acesta a decis să verifice și a doua locație, situată în sud, în apropiere de Valencia.

Pe Google Maps, un alt vehicul părea să fie un Ferrari F40, iar vloggerul a pornit din nou la drum. La destinație, însă, a avut parte de aceeași surpriză neplăcută: replica era tot un Pontiac Fiero modificat.

Proprietarul mașinii i-a făcut chiar și o ofertă de 35.000 de dolari, dar a refuzat-o.

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