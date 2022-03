Artista a interpretat piesa „Ana’, a cărei compoziție și versuri sunt semnate de artistă. Mai mult decât atât, în anul 2018 ea s-a numărat printre cei 4 finaliști Vocea României. I

Aceasta a vorbit recent despre mesajul piesei „Ana’, cea cu care a intrat la preselecțiile Eurovision. Tânăra s-a ocupat atât de compoziția muzicală, cât și de versuri, producția fiind realizată de Codruț Bulfan și Andrei Dragu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Aceasta și-a descoperit pasiunea pentru cântat de la o vârstă fragedă, iar de atunci a învățat canto, saxofon și pian. Dora recunoaște că are o atracție pentru jazz, blues, rock și muzică clasică.

Dora a participat, de-a lungul anilor, la mai multe competiții, de unde a plecat aproape întotdeauna cu un premiu!

„ „Ana” este desprinsă, fără discuție, din mitul universal al creației, apărut la noi sub forma legendei mesterului Manole.

Dar piesa mea vrea mai mult decât atât, este despre stropul de Ană care există în fiecare individ, despre faptul că de multe ori ne subapreciem propriile forțe și ajungem să depindem de altii, până când ne simțim cumva zidiți, înconjurați de ziduri construite în jur, și atunci trebuie să le spargem cumva, să le dărâmăm, nicidecum să ne lăsăm captivi.

Este o invitație la dezlegarea propriei frumuseți și a propriilor forțe: „doar la mine-i cheia dorului”, dorul fiind cea mai mare forță din univers (în rând cu cele patru forțe fundamentale).

A venit firesc, ca un răspuns la „Manole”, care a fost cântată în premieră într-un live session la „Diud, where is my tune?!”, a declarat Dora, potrivi infomusic.

GSP.RO Acuzat de Zelenski de complot, patronul lui Șahtior, numit „Președintele războiului”, susține acum Ucraina. Motivul din spatele deciziei

Playtech.ro Rusia, amenințări DURE către România. Ce le interzice Vladimir Putin oficialilor români. MAE, în alertă

Observatornews.ro Când moartea vine din cer: Opt vieţi spulberate în câteva secunde, 11 copii au rămas orfani de tată, după cele două tragedii aviatice din Constanţa

HOROSCOP Horoscop 3 martie 2022. Peștii s-ar putea să lase deoparte anumite rețineri și să se pună pe treabă pentru a vedea rezultate

Știrileprotv.ro Rusia cere explicații României. Motivul anunțat oficial

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? Ce alegi?