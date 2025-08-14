Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota

Celebrul designer Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, recunoaște că, deși are tot ce își poate dori pe plan profesional și a iubit cele mai frumoase femei, nu s-a simțit niciodată pe deplin împlinit pe plan sentimental. Într-un interviu acordat publicației Click!, Botezatu a vorbit despre relația actuală cu iubita sa, Nicolle, mai tânără decât el, dar și despre femeia pe care a iubit-o cel mai mult în viața sa.

„În afară de Dana Opsitaru, pe care am iubit-o cel mai mult și datorită căreia sunt ceea ce sunt, ea și-a pus o amprentă pozitivă, eram puști și eu atunci, am iubit-o foarte tare pe Vanda Vlasov, pe Tania Budi, care e o ființă nemaipomenită. Pe fiecare am iubit-o în felul meu. Pe Bianca, pentru că era nebună și nebunia asta ei mi-a plăcut foarte tare. Poate că asta și face să atragă un bărbat, pentru că dacă ești monotonă ca femeie, ești flască, degeaba ești frumoasă dacă nu ai zvâc.”

Designerul mărturisește că, indiferent de succesele profesionale și de relațiile pasionate, în căutarea fericirii supreme există mereu „loc de mai bine”. De asemenea, Cătălin Botezatu a mărturisit că în acest moment al vieții sale îi lipsește fericirea.

Ce spune Cătălin Botezatu despre Nicolle Fota

Cât despre Nicolle Fota, celebrul designer a mărturisit: „Nicolle e un potențial de femeie, dar este foarte tânără. Eu consider că la vârsta ei lucrurile trebuie să fie făcute step by step pentru că altfel o iei razna. Și e de înțeles. Nu trebuie să-i oferi unei femei de 18 ani totul pentru că nici, repet, așa cum vorbeam de băieții de Dorobanți, nicio femeie nu trebuie să se transforme în altceva. Trebuie să fie docilă, trebuie să învețe, trebuie să aibă un statut și, pe urmă…”

Cătălin Botezatu spune despre Nicolle că este o tânără modestă, care are multe de învățat, dar și un mare potențial. „Nu, e foarte modestă. Din punctul acesta de vedere am apreciat la ea că nu vorbește prea mult, că nu se aruncă în cercuri din astea, cred, sper, dubioase, dar îmi doresc foarte tare să învețe și să-și termine, așa cum și-a terminat cu brio liceul, să termine și o facultate și dacă se poate medicină, ar fi ideal.”