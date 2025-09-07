Florin Stamin a devenit cunoscut pentru participarea la emisiunea Asia Express 2025, unde a făcut echipă cu fosta sa soție, Raluca Bădulescu.

Florin Stamin a fost cel de-al doilea soț al Ralucăi Bădulescu. Cei doi au împreună un fiu. Deși au divorțat, au rămas în relații bune.

„Nu m-aş fi gândit în viaţa vieţilor mele că voi ajunge să particip la Asia Express, în timp ce Florin şi-a dorit să facă asta de când a apărut emisiunea. Show-ul ăsta este TOTAL în afara zonei mele de confort, în afara canapelei mele, în afara salonului de înfrumuseţare, e ceva din altă lume pentru mine. Eu nu am pantofi fără toc, ca să înţelegeţi! Raluca şi aventura nu au loc în aceeaşi propoziție. E ca şi când m-aş duce pe Everest.

Dintre toţi oamenii din lume, Florin e cel care mă cunoaşte cel mai bine, eu fiind isterică, mahalagioaică, stresată şi stresantă, paranoică şi multe altele. Chiar dacă am divorţat acum doi ani jumate, avem o legătură foarte strânsă şi nu există altă persoană cu care aş fi putut face asta”, a spus Raluca Bădulescu.

Fostul soț al Ralucăi Pastramă deține o afacere în Spania. Este proprietarul unei cafenele, acesta fiind și motivul pentru care locuiește în Peninsula Iberică, departe de România.

„Am locuit la Madrid, unde Florin avea o cafenea, fostul meu soț, Vali s-a mutat acolo definitiv. Efectiv, ne retrăsesem cu tot neamul, hotărâți să rămânem în Spania. Am stat și în Italia o perioadă, îmi place mult și această țară.

A fost o perioadă splendidă, dar ne-am întors pentru că deja copilul începuse școala, noi oricum făceam naveta, la 2 săptămâni eram în România. Trebuia să venim din ce în ce mai des aici…‘, spunea Raluca Bădulescu despre fostul soț, în urmă cu ceva timp.

