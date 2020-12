Cine este Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite” - sezonul 8. Tânărul de 26 de ani a demonstrat cât este de talentat în bucătărie

Despre Ionuț Belei de la Chefi la cuțite fanii cred că ar putea fi marele câștigător Chefi la cuțite 2020 sezonul 8, finala concursului culinar difuzat de Antena 1 având loc miercuri seară.

Acesta l-a impresionat foarte tare pe Sorin Bontea cu nougatul de caramel sărat, motiv pentru care a primit cuțitul de aur.

Pasiunea lui Ionuț pentru bucătărie a început în urmă cu 7 ani, când a lucrat într-un restaurant din Germania și a avut de învățat de la adevărați maeștri în arta culinară, chefi care au obținut stele Michelin în localurile lor, potrivit Antena 1.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a declarat Ionuț Belei despre el.

Finala Chefi la cuțite 2020 are loc miercuri seară, de la ora 20.30, pe Antena 1. Cei trei finaliști sunt Ionuț Belei, Roxana Blenche și Maria Șandru.

