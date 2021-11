Cine este iubita lui Mihai Onilă, fostul membru al trupei AXXA. Artistul a trecut printr-un divorț dureros

Laura Drăgan este logodnica fostului membri al trupei AXXA. Mihai Onilă și-a refăcut viața în Belgia cu o româncă, de profesie tot terapeut, ca și el, și deja sunt împreună de mai bine de un an.

„Iubirea noastră vine din lumea sufletului, unde există admirație, atenție și toate lucrurile frumoase… Prin măsurători și inclusiv meditație, am înțeles că în altă viață am fost fiul ei. Am înțeles că am iubit-o și ca mamă și acum o iubesc și ca femeie. Vorbim despre o iubire extrem de adâncă, extrem de frumoasă!”, a spus Mihai Onilă în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

„Ce iubesc la Mihai? Totul! Dar pot să spun că cel mai mult sufletul, că de acolo pornește, de fapt, totul!”, a răspuns și Laura Drăgan la întrebare.

