Cântăreața Otilia se pregătește de căsătorie. După o relație de un an cu iubitul ei turc, bărbatul pe care nu l-a arătat până acum în spațiul public, artista s-a logodit.

Otilia a povestit cum a fost cerută în căsătorie: „Mă așteptam să se întâmple asta, dar nu știam că o să fie chiar de aniversarea noastră de un an. Cererea a avut loc în Turcia, locul în care ne-am cunoscut”.

Artista a mărturisit că momentul în care a spus „DA” a fost perfect, nefiind mai sigură în viața ei de o decizie. De asemenea, inelul cu safir și diamante care i-a fost pus pe deget la cererea în căsătorie are o însemnătate specială: artista a admirat dintotdeauna inelul sultanei Hurrem, dar și-l imagina cu piatra de safir a inelului Prințesei Diana. Iubitul ei a reușit să facă la comandă un inel care să aducă la viață visul Otiliei, combinând cele două idei într-o bijuterie spectaculoasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Otilia Bilionera a fost felicitată de comunitatea ei numeroasă de fani, postarea prin care a anunțat logodna strângând peste 10.000 de aprecieri în primele ore. Cântăreața, proaspăt logodită, anunță fanii că o să fie o perioadă aglomerată pentru ea. Pe lângă concertele pe care le are, urmează și o lansare inedită: piesa „Otro Tagro” feat Jay Maly va fi lansată pe 24 august, melodie la care a lucrat alături de Costi Ioniță.

Recomandări Un român moare în fiecare oră din cauza alcoolului. „Cel prins la volan sub influența băuturii este mai degrabă compătimit că a avut ghinion”

Cine este iubitul Otiliei Bilionera

În timp ce artista evită să posteze fotografii cu viitorul ei soț, el este foarte încântat să se afișeze cu Otilia pe rețelele de socializare. Bekir Ali este mai tânăr decât artista, însă vârsta nu a fost o problemă pentru el. Bărbatul deține o plajă în Turcia, acolo unde a invitat-o și pe iubita lui să cânte și s-a îndrăgostit iremediabil de ea.

În luna septembrie a anului trecut, cântăreața a vorbit pentru prima dată despre iubitul ei. Ea menționa că relația era la început, însă bărbatul de origine turcă era îndrăgostit nebunește de ea.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r. – de vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mărturisit Otilia Bilionera, în cadrul unui podcast postat pe YouTube.

Cei doi s-au cunoscut la unul dintre concertele Otiliei în Turcia. Artista este extrem de iubită în această țară și are o mulțime de fani care o așteaptă la evenimente. „El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a adăugat vedeta.

Recomandări Conflictul de uzură din Ucraina seamănă tot mai mult cu Primul Război Mondial, iar experții spun că paralela oferă lecții importante

Otilia Bilionera încearcă să fie cât se poate de discretă cu viața personală, pentru că nu își dorește să intervină alte situații care să îi strice povestea de dragoste cu iubitul turc.

De ziua de naștere a artistei, Bekir i-a transmis un mesaj emoționant: „Lumina lumii mele, soarele meu și luna mea… Tu îmi poți lua respirația. Fiecare zi din viața mea, cu toate cuvintele astea frumoase. Parte din paradisul Dumnezeiesc, paradisul meu… Descrierea iubirii mele, toate sentimentele mele frumoase. (…) Secretele mele, perlele mele, marea mea cea mai frumoasă… Te iubesc pur precum apa. Iubirea mea, inima mea, sufletul meu! Ești tot ce am și te voi iubi pentru totdeauna. Dacă inima mea va înceta să mai bată, sufletul meu va continua să te iubească. Sunt fericit că te am!”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Marcel Ciolacu s-a SEPARAT de soția lui. I-a cedat femeii TOTUl în martie 2023

Viva.ro Dureros ce se întâmplă acum cu fosta soție a lui Dem Rădulescu, la 75 de ani. Paula Rădulescu are un mare regret în suflet

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Locul de pe litoralul românesc unde poți avea o vacanță de vis. “Această micuță stațiune are o plajă cu intrarea lină în apă și și un golfuleț superb mai ales pentru priveliște”

Știrileprotv.ro Unul dintre cei mai periculoși interlopi români, reținut după ce și-a bătut socrul. A lovit-o și pe concubina cumnatului său

Observatornews.ro "L-au trântit și tot i-au mai dat!" Filmul atacului sângeros din Săcele, unde un tată a fost omorât cu bestialitate sub privirile soției și ale unui copil de 11 ani

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Soția lui Adrian Mutu dă tonul în modă. Cât costă perechea de blugi cu care a făcut senzație. Mulți români nu câștigă atât