Puțini sunt însă, cei care știu cine este iubitul concurentei de la Pro TV. Despre tânărul cu care sportiva aflată în competiția de la PRO TV se știu puține lucruri.

Ștefania se iubește cu un tânăr pe nume Lucas Trestian, un tip care nu e foarte activ pe rețelele de socializare. Lucas este clujean și spune despre el că s-a născut pentru a o iubi pe Ștefania, într-una din postările sale de pe pagina de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

DE asemenea, Lucas a fost elev la Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voievod din Cluj, apoi a urmat studiile în străinătate, la o instituție de învățământ din Belgia, potrivit Fanatik.

Cel mai probabil, iubitul frumoasei Ștefania Stănilă de la Survivor România locuiește în Cluj Napoca.

„Am emoții, pentru că nu am mai vorbit cu iubitul meu de o lună și jumătate. Vreau să spun că îl iubesc foarte mult pe iubitul meu și pe mama mea. Îi iubesc pe toți cei dragi de acasă. O să merg mai departe cu capul sus”, a spus Ștefania, de curând, la Survivor România.

Recomandări Cutremur cu magnitudinea de 4,3 în Gorj, cea mai puternică replică a seismului de marți. Directorul INFP, Constantin Ionescu: „E o activitate destul de intensă”

Cine este Ștefania Stănilă

Alina Ștefania Stănilă, născută pe 27 decembrie 1997, este o fostă gimnastă care participă la Survivor România 2023, în echipa Faimoșilor. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, la proba pe echipe, iar în anul 2012, la Bruxelles, a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri, scrie protv.ro.Ștefania Stănilă, care a fost colegă cu Sandra Izbașa și Larisa Iordache, pe vremea când făcea gimnastică, s-a retras din activitate și a devenit instructor.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup. Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez.

Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele. Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți. Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, a spus Ștefania Stănilă la Pro TV, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

GSP.RO „Aveam 140 de kilograme și am ieșit cu 104!”. Cum arată Marian Iancu după 8 ani de închisoare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Cu cine seamănă, de fapt, Nicolas, fiul cel mic al Ilenei Lazariuc și al lui Ion Țiriac. Asemănarea este de-a dreptul izbitoare

Observatornews.ro "A agonizat 15 minute în valiză, fără oxigen". Filmul morții unei fete de 23 de ani, ucisă fără milă de fostul iubit moldovean și aruncată pe câmp, în Italia

Știrileprotv.ro „Eclerul la tavă”. Jamila a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu

FANATIK.RO Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune la Antena 1. Surpriză pentru fanii Mireasa: “Am primit vestea cu mare bucurie”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2023. Leilor li se potrivește energia acestei zile, care îi invită la acțiune, este bine să se bazeze pe forțele proprii

PUBLICITATE Unul dintre cele mai importante site-uri de fashion lansează o colecție capsulă exclusivă