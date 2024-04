Multi l-au criticat pentru decizia lui de a participa din nou la Survivor România, deși avea probleme. „Sunt puțin șifonat, dar nu pot să stau! Fac recuperare, am avut șansa ca, a doua oară după ce m-am operat, să pot să merg, să pot să calc pe picior din a doua zi! Mi-a scos o parte bună din menisc. Prima oară nu am călcat 5 săptămâni pe picior, a fost groaznic! Musculatura se atrofiază. Trebuie să faci foarte mult sport!

Eu am făcut, dar mergând la Survivor, fără mâncare, fără nutrienți sau proteină, musculatura a cedat și nu a mai ținut genunchiul cum trebuie!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

A fost presiune pe menisc, s-a rupt din nou! Cred că nimic nu e întâmplător, nu am de ce să fiu supărat! Sunt fericit că s-a întâmplat asta, Dumnezeu are un plan mai mare pe care nu îl știm! Când am lăsat să fie făcută voia Lui, a fost cel mai bine pentru mine! Așa merg înainte!”, a spus Jorge pentru Ego.

Jorge a fost precaut, însă, când s-a întors în țară s-a văzut nevoit să se opereze pentru a doua oară, în urma accidentării de la Survivor All Stars.

Recomandări Documentul intern care expune războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului. Scopul lui Vladimir Putin: „să scoată SUA din joc” și „să distrugă NATO”

„Eu nu m-am așteptat la asta! Era o posibilitate ca lucrul acesta să se întâmple, dar nu m-am așteptat la asta! Am fost precaut, am avut indicații de la medic cu ce trebuie să fac! Am fost protejat! Îmi puneam 3 proteze la picior atunci când intram pe traseu! Medicul m-a încurajat, mi-a spus: „Du-te, nu este nicio problemă! Dacă este să fie ceva, reparăm când te întorci!”.

Mi-am asumat asta de la început! Nu vreau să îmi intre în subconștient că găsesc scuze! Nu am făcut-o pentru nimeni altcineva! Am făcut-o și ca să le dau un exemplu copiilor mei, dar, real vorbind, am făcut-o pentru mine!

Eu nu vreau să refuz ceva sau să găsesc scuze! Nu dramatizez, nu mă apuc să mă vait pe umărul altui om! Avem o viață, sunt oportunități, sunt șanse! Dacă a venit invitația pentru All Stars, m-am dus așa cum eram!”, a mai completat Jorje pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News