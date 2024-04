După mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, Daniel Pavel s-a întors în România. Prezentatorului de la „Survivor All Stars” a povestit cum s-a simțit când a ajuns din nou în apartamentul său din București. Marea finală a show-ului de la PRO TV se apropie, iar Daniel Pavel se pregătește în același timp și pentru nunta cu Ana, logodnica sa.

„Națiune Survivor,

Pentru prima dată în acești doi de când ne vedem săptămânal, în timpul sezonului, în acest Jurnal… dominican… vă scriu de acasă, de la o masă aflată în apartamentul din București. Nu-mi vine să cred că spun asta, încă mi-e greu să realizez că în fiecare seară privesc emisiunea și că nu aștept un mesaj din care să aflu orele de filmare pentru următoarea zi. Însă, în tot acest context, cred că a devenit o normalitate și o bucurie pe care nu vreau să le las deoparte faptul că sezonul suprem este atât de iubit de voi, cei de acasă, cei care ne plasați pe primul loc în clasamentul preferințelor cu fiece ediție. Și pentru asta… vă mai mulțumesc o dată!”

La Survivor All Stars a avut loc unificarea, iar concurenții rămași în competiție s-au întors acasă până la marea finală, care va fi difuzată live din Republica Dominicană. Alexandra Duli a fost eliminată de la Survivor săptămâna trecută.

„Acum, să le luăm pas cu pas! Începem cu ceea ce am văzut în cea de-a paisprezecea săptămână a show-ului, pe TV – o unificare încărcată de cele mai mari emoții avute vreodată, una în care o masă copioasă a fost urmată de un test al adevărului suprem și de un joc cu eliminare spontană. Ce putea fi mai dur când mai era atât de puțin până când două echipe deveneau una? Și de parcă nu era de ajuns… joi seara am mai avut parte de-o eliminare, în urma unui duel feminin incredibil. Lacrimi, neputință, răsturnări de scor… Doamne, are sens să vă mai spun cum s-a trăit de acolo? Cum a fost pentru mine să am bucuria să le comentez?

Dacă asta a fost la TV, în zilele noastre… pentru mine a fost cu emoție, cu bagaje strânse și cu un drum lung spre casă. La sfârșitul jurnalului trecut vă spuneam că urmează niște vești importante – acum știți, filmările s-au încheiat, concurenții au ajuns acasă și eu m-am pornit, alături de Ana mea, spre București. Asta nu înseamnă că Dominicana îmi rămâne în amintire prea mult… deoarece la final de mai voi reveni acolo pentru marea finală, care va fi live.”

„Urmează o scurtă perioadă de stat în țară, câteva filmări și apoi voi pleca spre cea de-a doua mea casă, Austria”

Daniel Pavel a anunțat că are în plan să plece pentru o perioadă în Austria, acolo unde este a doua lui casă. Programul prezentatorului este unul foarte încărcat în ultima perioadă, însă nu se plânge deloc de activitățile sale, care îl bucură enorm.

„Luni seara când pe VOYO voi ați putut să urmăriți unificarea, eu mă regăseam în aeroport, pregătit să mă îmbarc într-un drum lung, cel spre România! Cel care mă ducea… atât de rapid spre casă și spre ai noștri. Marți noapte am ajuns și am conștientizat că ultimele trei luni și jumătate au fost mai intense ca niciodată și că alături de acești concurenți incredibili am scris o istorie de neratat.

Urmează o scurtă perioadă de stat în țară, câteva filmări și apoi voi pleca spre cea de-a doua mea casă, Austria. Uneori nu e deloc ușor să ai inima între țări, dar e atât de frumos că nu aș schimba asta vreodată la viața mea.

Știu că încă nu am apucat să share-uiesc cu voi mai mult pe rețelele sociale, dar urmează și asta pentru că nu e vreme de pauză.

Gata și de această dată, toți ai mei! Ne vedem marți, miercuri și joi, de la 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Chiar dacă poate pentru voi se apropie Paștele, veți vedea că pentru concurenți urmează niște provocări pe măsură, niște eliminări surprinzătoare și alte seri de neuitat”, a spus, în încheiere, Daniel Pavel.

