Serialul „Wednesday”, filmat în țara noastră, a fost lansat pe 23 noiembrie, pe Netflix. „Wednesday” a fost filmat timp de 8 luni în România. George Burcea și Victor Dorobanțu au făcut parte din distribuția serialului.

Primul sezon din „Wednesday” este plin de răsturnări de situație, în timp ce protagonista, interpretată de Jenna Ortega, încearcă să descopere misterele școlii magice Nevermore Academy, dar și cine este creatura misterioasă care îi măcelărește pe locuitorii din Jericho. Având în vedere succesul pe care l-a avut acest serial Netflix, fanii sunt nerăbdători pentru o continuare.

Cine este Jenna Ortega

Jenna Marie Ortega este o actriță de origine americănă, în vârstă de 20 de ani. S-a născut pe 27 septembrie 2002 în Coachella Valley, Palm Desert, California, SUA. Actrița este zodia Balanță. Jenna Ortega are 1.55 m și cântărește 45 de kilograme. Deși în serialul „Wednesday” ea are părul negru, în realitate actrița are părul într-o nuanță de maro-castaniu. Faptul că Jenna Ortega are ochii negri a reprezentat un avantaj pentru rolul pe care l-a primit.

Deși s-a speculat că ar fi avut relații cu Asher Angel și Jacob Sartorius, ea a negat zvonurile apărute. Jenna Ortega preferă să fie foarte discretă când vine vorba despre viața ei amoroasă.

Recomandări Arafat a cumpărat în pandemie 82 de camere de izolare, care arată ca locurile de joacă gonflabile din mall și au costat 72.000 de euro bucata. „Nu au fost folosite niciodată”

Pe pagina de Facebook, Jenna Ortega este urmărită de peste 924 de mii de persoane. Pe Instagram, actrița este foarte activă și are peste 31 de milioane de urmăritori.

Detalii despre familia actriței Jenna Ortega

Actrița provine dintr-o familie cu șase copii. Jenna Ortega este de origine mexicană și portoricană, iar mama ei a învățat-o să vorbească spaniola în copilărie. Mama ei este Natalie Ortega și este asistentă. Despre tatăl actriței se cunosc foarte puține detalii, numele lui fiind Edward A. Ortega și este om de afaceri.

Mama actriței este de origine portoricană și mexicană, în timp ce tatăl ei este mexican. Jenna Ortega este 75% mexicană și 25% portoricană. Străbunica sa, din partea mamei, a ales să se mute din Mexic în Statele Unite, împreună cu patru dintre fiicele ei. Bunicul Jennei s-a născut și a crescut inițial în Puerto Rico, înainte de a se muta în New York.

„Din moment ce tatăl meu nu vorbește spaniola, încercarea de a-mi învăța pe mine și pe frații mei limba, când eram mici, era o luptă. Mama mea este bilingvă pentru că bunica ei o îngrijea des și o învăța spaniolă. Planul era ca ea să ne vorbească și ca tatăl meu să vorbească engleza, astfel încât să putem învăța ambele limbi”, declara în urmă cu ceva timp Jenna.

Recomandări Roberta Metsola nu înțelege cum muncește continentul al cărui Parlament îl conduce: niciun angajat onest al unei firme din UE nu își trădează compania, așa cum fac deputații europeni

Aaliyah Ortega, Mia Ortega, Isaac Ortega, Mariah Ortega, Markus Ortega sunt cei cinci frați ai actriței care o interpretează pe Wednesday Addams.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În ce filme a mai jucat Jenna Ortega

Jenna Ortega a început să fie interesată de actorie de la vârsta de șase ani. Până la vârsta de opt ani, cu sprijinul mamei sale, ea a început să meargă la audiții. Debutul în actorie l-a făcut în anul 2012, cu apariția în „Rob”, în episodul „Baby Bug”. Ulterior, Jenna Ortega a apărut în CSI: NY în episodul „Unspoken” ca Aimee Moore. În anul 2013, ea a filmat un rol minor în filmul cu supereroi Iron Man 3, fiind fiica vicepreședintelui.

Jenna Ortega a jucat rolul lui Harley Diaz în serialul Disney Channel „Stuck in the Middle” (2016–2018), pentru care a câștigat un premiu Imagen. Actrița a apărtu și în serialul „You”, unde a interpretat-o pe Ellie Alves în cel de-al doilea sezon al seriei de thriller Netflix, în anul 2019. Jenna a jucat și în filmul „Yes Day” (2021). De asemenea, ea a primit laude pentru interpretarea sa din drama pentru adolescenți „The Fallout” (2021) și a continuat să joace în filmele „X” și „Scream”, ambele lansate în 2022.

Recomandări Sensul uitat al Revoluției române

Cum a ajuns Jenna Ortega să joace în „Wednesday”

În cadrul unei emisiuni, Jenna Ortega a povestit că a primit un mail din partea regizorului Tim Burton și de aici a început totul.

„Într-o zi, am primit un mail de la Tim Burton în care acesta îmi spunea că dorește să se întâlnească cu mine, să discutăm despre rolul lui Wednesday. Am fost destul de surprinsă, nu știam dacă el știa cine sunt eu. De fapt, eu am fost comparată cu Wednesday toată viața, așa că totul a fost cu atât mai ciudat. M-am simțit, în primă fază, ca și cum cineva mi-ar face o farsă”, a povestit Jenna Ortega.

Actrița, în vârstă de 20 de ani, a povestit cum a fost prima săptămână de filmări și ce a fost nevoită să facă pentru rolul lui Wednesday.

„A trebuit să mă asigur întotdeauna că am spatele drept, că nu îmi mișc prea mult mâinile, iar în prima săptămână de filmare a trebuit să învăț să nu clipesc deloc. Așa mi-a spus și Tim Burton: Tu nu trebuie să clipești. Am clipit de câteva ori, căci e un lucru involuntar, pe care toți oamenii îl fac. Atunci când începeam filmările, eram foarte atentă la modul în care îmi controlez gesturile feței, trebuia să-mi relaxez mușchii”, a mai adăugat ea.

Jenna Ortega, despre dansul devenit viral

Dansul făcut de Jenna Ortega în serialul „Wednesday” a devenit viral în întreaga lume și mulți au încercat să-l recreeze. Lady Gaga și Kim Kardashian au încercat și ele să recreeze dansul lui Wednesday.

Invitată în emisiunea „The Tonight Show“ cu Jimmy Fallon, Jenna Ortega a povestit cum a fost creată scena de dans în care Wednesday uimește pe toată lumea cu mișcările sale, pe melodia „Goo Goo Muck“, de la The Cramps (1981).

„M-am simțit prost. Eu nu sunt dansatoare. Eu nu fac nimic din toate astea. Nu am experiență în domeniu. Și n-am dormit două zile“, a dezvăluit actrița în vârstă de 20 de ani.

Actrița s-a documentat înainte de a face acest dans. „M-am uitat la videoclipuri cu Siouxsie și Banshees (o trupă punk-rock din anii ʼ70-ʼ80 – n.r.), am găsit imagini de arhivă cu adolescenți dansând în cluburi pe rock gotic, am studiat orice mi-a căzut în mână. Apoi, în ziua filmării mi-am spus: „Bine, o fac și gata!»“, a dezvăluit ea.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Momentul care nu s-a văzut în direct și i-a avut în prim-plan pe Messi și Mbappe, înainte de a urca pe podium. Ce au făcut cei doi

Playtech.ro Moartea tragică a “fetei bune” din “Maria, Mirabela”: Gilda Manolescu, actrița din unul dintre cele mai cunoscute filme românești a avut un destin sfâșietor

Viva.ro Povestea ei este cutremurătoare! Cum a murit una dintre marile actrițe ale României, după ce s-a uitat cu soțul ei la televizor

Observatornews.ro Tranzacția anului în terenuri. Achiziția de 33,5 milioane de euro a fost finalizată

Știrileprotv.ro Vasluian care se întorcea din Germania, ucis în microbuz de Dorel zis „Mohorel”. Ce aveau de împărțit

FANATIK.RO Cum arată casa boierească în care a copilărit cea mai bătrână mamă din lume. Adriana Iliescu, născută într-un adevărat conac

Orangesport.ro Controversă cu celebrul Salt Bae! L-a tras de mână pe Messi, care a părut că-l ignoră, apoi a încălcat o regulă de aur a FIFA: "Penibil / I-a spus 'nu' de două ori" | VIDEO

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2022. Gemenii revin la o situație avantajoasă pe care au pierdut-o în urmă cu aproximativ o lună, prin forța evenimentelor

PUBLICITATE Festivalul NOVA continuă: instalații inovatoare și spectacole te așteaptă în spațiul IQOS de la Platforma Wolff